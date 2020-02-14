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景美女中混血正妹酷似迪麗熱巴 網大喊：戀愛了

聯合新聞網 / 綜合報導
台荷混血的林函均擁有深邃五官。 圖／取自林函均IG

高中正是情竇初開的年紀，你是否也有看到心儀對象後，胸口一陣小鹿亂撞的激動呢？專門訪問正妹的網路節目「漂亮小姐姐」，節目團隊日前到位於台北市的景美女中，一睹讓PTT表特板鄉民暴動的混血正妹林函均，主持人微笑丹尼趁著放學時隨機訪問，同學們紛紛讚她腿長、皮膚白皙，甚至有人直說林函均長相貌似新疆美女迪麗熱巴

正就讀高一、年僅16歲的林函均，一頭及胸長髮加上台荷混血擁有深邃五官，讓主持人和她見面後更直呼「天啊太正了吧，根本是迪麗熱巴！」主持人除了和她逛書店添購文具，更進到閨房一探究竟，發現房內除了色調十分少女的粉色系，擺設也格外整齊。

隨後微笑丹尼和林函均玩起了「檢查書包」遊戲，當主持人陸續翻出牙刷、鉛筆盒後，突然拿出一本林函均的學科筆記，只見她把國文、歷史、數學、生物等等科目統整在一本筆記本當中，裡面除了英文單字外，也貼上考試答錯題目與詳解，林函均表示如此一來複習功課時就能一次看完所有科目。

不過當翻到書包前面口袋時，只見微笑丹尼拿出一包又一包的甜食，這時才發現林函均是不折不扣的「甜食控」，讓主持人納悶酷愛甜食的林函均，家中冰箱到底藏了什麼？接著鏡頭一轉來到客廳，林函均表示平常會吃布丁配巧克力醬，她更說布丁搭巧克力醬只是剛剛好而已，如此「重口味」讓主持人傻眼，大呼林函均根本是「螞蟻人」。

最後畫面又回到林函均房內，此時微笑丹尼意外發現林函均手機搜尋紀錄留有「水瓶男愛上一個人的表現」，讓林函均急著解釋因為爸爸是水瓶座，當初只是想搜尋水瓶男的個性，沒想到輸入「水瓶男」後自動跳出「深愛一個人的表現」，一時手滑按到才存有紀錄。影片被分享到PTT後，網友紛紛留言「混血很漂亮，可以出道了」、「很有青春氣息啊，很可愛的女孩」、「正，戀愛惹」、「有點像黑嘉嘉」。

台荷混血的林函均擁有深邃五官。 圖／取自林函均IG
除了深邃五官，林函均還擁有一雙修長美腿。 圖／取自林函均IG

正妹 PTT 景美女中 迪麗熱巴

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