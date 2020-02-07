【一劍浣春秋】女優出道前待過八大！影迷如何看待黑歷史？

坂道美琉、夕美紫苑、還有剛出道吸引不少人目光的東條夏，你知道三位女優共同的特色是什麼嗎？

不是同一家片商、不是同一間經紀公司，而是三位出道時都被視為頂級新秀的女優都在降臨業界沒多久後被挖出不為人知的過去－－原來在當AV女優向暗黑偶像之路邁進之前，她們都有過在特種營業上班的經驗，有的是在泰國浴場於氣墊床上和尋芳客大打肉搏戰，有的則是當外送妹到客人指定的場所耳鬢廝磨卿卿我我，對她們而言，出邊與否的差別就只有是進了片場和男優做還是在小房間裡嫖客搞⋯⋯

待過八大的夕美紫苑（左）與東條夏（右）。 圖／取自graphis、faleno

看到這樣的黑歷史，不知道各位的感覺是？

可能有些人會覺得「好髒哦」或是有被欺騙的感覺，雖然現在有愈來愈多的風俗界戰將出道，但片商大多沒有明說這些人過去曾做過八大，反而會把她們設定是「現役女大學生」或是「高中剛畢業的社會新鮮人」這種比較平易近人的身份刺激大家看片的情緒。但容小弟我提醒大家，天底下哪有這麼多人想拍AV在淫光幕前搞給大家看？能把女優當做一種職業並且放浪形骸在眾人面前做愛的當然只有在特種營業當過小姐的這群人，從AV界成立的時候就是如此，到了現在仍然不變⋯

當然，你可以因此嫌棄這些女優，但特種營業的存在對這些女優來說實在太重要了：有些女優是在裡面鍛練戰技再前進淫光幕貢獻所學，像之前以18歲青春肉體之姿降臨AV界的姬川優奈之前就是在泰國浴上班的；有些女優則是在退休後去那兒繼續賺錢等機會復出，像不久前復出的初音實就在知名的應召站虎之穴上班，而之前叫宮崎愛莉的美森系在得到重返淫光幕的機會更是什麼客人都接管他會不會講日文都沒關係，由此可知特種營業對AV女優的重要性。

從風俗界復出的初音實（左）、美森系（右）。 圖／取自ideapocket、madonna-av

那，日本人又怎麼看這些之前瘋狂接客的女優呢？

當然也有人印象幻滅，沒辦法，到哪裡都有對女優有不切實際幻想的粉絲，只是在日本要小心這些影迷會由愛生恨會做出不理智的行為；但大部分的日本影迷都很清楚AV女優是打哪兒來又會往哪兒去，對他們來說女優做過八大完全不意外，甚至還會有人因此捶胸頓足後悔「之前怎麼沒去點她」⋯⋯

這就是台灣影迷和日本粉絲最大的不同，對台灣影迷來說，女優是遙遠的存在，知道她們有去特種營業當過小姐可能會覺得片商講話很不老實人設亂做；但對日本影迷來說女優做過八大是基本常識，有些人甚至在出道就已經是很有名的雞中之霸，再加上網路無遠弗屆，很多女優一出道不只被爆料曾在那間店上班，甚至連癖好及服務態度都被寫得一清二楚。

在泰國浴做過的姫川優奈。 圖／取自s-cute

看到這兒你是否心癢癢的也想去幹？這點再容小弟我提醒一下，雖然之前有提到宮崎愛莉什麼人都接管你說日語還是講中文又或者Speak English，但絕大多數的日本女優還是不接外國客的，所以如果你日文說得不夠好或是沒有門路幫忙介紹那就別白跑一趟了，趕快報名去學日文比較快〜