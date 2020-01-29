【一劍浣春秋】有空再去啪！暗黑界打工族興起

「等到畢業，我就不做了。」

說這話的是有村惠梨香，去年10月出道的新人，片商說她是個「美巨尻」而且「敏感易濕」的大學生，出道到現在短短三個月她拍了7支作品，有獨挑大樑自己一個人演出的獨角戲，也有混在一堆女優中用化名和男優上床的大鍋炒，目前已經和超過15個不同的男優發生關係，再加上週末固定舉辦的攝影會，不只充實且欣慰而且還有那麼一點點的樸實無華且枯燥⋯

打工族有村惠梨香。 圖／取自dmm 分享 facebook

但，聽到開頭那句話，您是不是覺得她可能撐得很辛苦？只是在等學校畢業就要終結自己的女優生涯？

一點也不，雖然不能說是樂在其中，但有村惠梨香對下海當AV女優倒沒有太大怨言。一開始的她當然會怕，但到了片場看到每個人都非常專注扮演自己的角色讓她相信自己從事的也是一份需要專業的工作；交手的男優雖然不是像彭于晏及周湯豪的帥哥卻也非常溫柔，知道她緊張不但會說笑話舒緩她的情緒在演出時也會Carry她盡量讓演出一氣呵成不要被喊卡，對她來說，這份工作可能比之前任何一份打工都來得舒服、而且錢賺得多〜

當然，這份工作也不是沒有風險，從前輩的例子就知道在網路凡走過必留下痕跡的特性，以及片商必須做好宣傳才有人買片的情況下，女優很有可能會身分曝光：多年前，在業界掀起一波熱潮的美少女「遠藤奈奈美」就被挖出參加公司尾牙的照片，不只AV生涯全毀，後來在現實生活的工作也只能辭職收場。不久前，已經引退的女優「湊莉久」也被同學發現有拍AV還被恐嚇「不想被曝光身份就陪我親熱」，只是這位女優完全沒當回事，冷笑三聲就轉身離去⋯

身分曝光的遠藤奈奈美。 圖／取自dmm 分享 facebook

那，有村惠梨香不怕嗎？

「公司有提醒我要小心⋯」這位一出道就以臉蛋和反應著稱的女大學生這麼說，和過去女優總想保守秘密希望別被發現曾是AV女優不同，對身分曝光的危機她是很看得開：「我不偷不搶，就是把它（AV女優）當打工來做，真的被發現應該就是像湊莉久前輩一樣笑笑帶過吧。」她唯一擔心的是老家的父母知道自己成了AV女優：「那真的不太好，我應該會被打得半死加永久禁足吧？」

被同學威脅的湊莉久。 圖／取自s-cute 分享 facebook

有村惠梨香代表的是業界的一股新勢力，我們姑且稱她們為「打工族」，這些人或是像有村一樣平常是在課堂上課的大學生、也或者是像前述遠藤奈奈美一樣的上班族，她們共同的特色就是不把AV女優當全職來做，而是利用假日及有空的時候去拍片；和其他女優不同，她們大多對拍片的需求量不是很大，很多人拍攝作品只是希望能在攝影會多吸引點粉絲然後可以賣個好價錢，也不會在這一行待很久，有村惠梨香是斬釘截鐵地說大學畢業就會收手，還有些女孩是存到想買的精品或是出國遊學的費用就閃人，從此揮揮手不帶走一片雲彩，從AV界相逢不如相忘。

經紀公司難道不會覺得可惜嗎？不，一點也不，對他們而言最重要的就是有新鮮的肉體可用，至於這些女孩是要短期兼職還是要長期發展都沒關係，反正玩法各有不同；但有一點是一定要做的，為了讓這些女孩安心工作，所以業界中人一定會打造一個安全舒適且專業的環境，讓這些女優覺得自己是在工作而不是在賣⋯

這就是為什麼每個女優都會說男優親切又專業、現場工作人員超認真的緣故，與其說這是大和民族看待工作的方式，不如說這是安女優的心〜