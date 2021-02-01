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全聯買進口草莓店員吐「1句話」女子羞笑：員工也太可愛

聯合新聞網 / 綜合報導
民眾買到打折的進口草莓，令不少人直呼好幸運。圖擷自facebook
民眾買到打折的進口草莓，令不少人直呼好幸運。圖擷自facebook

現在正值草莓產季，不少人會到果園享受摘採樂趣，或是直接去市場、超市購買。近日一名女網友到全聯購買進口草莓，結帳時店員說了「一句話」，讓她忍不住嘴角上揚，網友看完來龍去脈後笑說「確定不是在說脖子上的？」

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享這則趣事，逛全聯剛好看到草莓打6折，二話不說立刻放入購物車，不過當她到結帳櫃檯時，男店員一邊刷條碼一邊說「哎喲！草莓耶」，逗趣口氣讓她直呼「現在全聯店員都這麼可愛嗎？」

貼文一出，網友歪樓回應，「應該在說原PO妳喔！閃光Get」、「可能是看到妳比較可愛」、「他說脖子上的嗎？」

同時也有人留言稱，原PO十分幸運竟然買到打折的進口草莓，「好幸運喔！都沒遇到打6折」、「之前買過，店員也會貼心提醒：要儘早吃完」、「羨慕，我們這邊的全聯架上都沒看過」、「我都等不到這個韓國草莓打6折」。

韓國

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