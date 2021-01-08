暖暖包已經變復古商品沒人用？ 網：根本救命神物

暖暖包過去幾乎是冬天的必備品。近日寒流來襲，氣溫創新低，卻還是不見許多人拿暖暖包。一名女網友近日在網路上詢問為何現在都沒有人用暖暖包，自己拿出來使用時，同事們都露出羨慕的表情。此文一出，引發熱議。

一名女網友昨日在PTT女孩板上發文透露，「不曉得是大家都穿機能衣還是羽絨。我今天拿出暖暖包來暖手，同事們都露出懷念的表情，好像看到童玩一樣，這樣真的很復古嗎？」，還表示為什麼感覺用暖暖包的人減少了，希望有網友能解答。

此貼文曝光，許多網友紛紛回應表示台灣冬天不至於需要用暖暖包且效果不佳，「覺得台灣不怎麼冷沒什麼用的必要」，「不那麼好用加上現在冬天冷的機會不多就沒那麼需要，連大衣都很少搬出來了」，「因為不冷..」，「不夠冷阿」，「因為沒有用阿，冷不多穿浪費錢買那些」，「好幾年沒霸王寒流來啊」，「前兩年冬天都不太冷的關係吧」。

但也有不少網友反駁還是有用，更是有女網友點出暖暖包是生理期間的救星，「不會啊這次寒流蠻好用」，「都用貼的暖暖包，好市多買了兩大盒」，「台北很冷耶，暖暖包是我的救星」，「去年沒用，今年這一兩個禮拜都有用了」，「不會啊，賣到缺貨」，「我每天都在用」，「這幾天很需要，真的超冷」，「經痛時好用!」，「月經來才會用貼式的，手握式的會冷掉」。