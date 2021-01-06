天冷沒浴缸怎麼泡澡？ 她大推高CP值小物直呼「太爽了」
近日台灣受到強烈冷氣團包圍，氣溫較低，許多人在忙碌了一天後，選擇泡上暖呼呼的熱水澡，以此放鬆身心靈、解決疲勞。有網友分享，家中沒有浴缸，但有這款「生活小物」取代，讓原PO不禁直呼「太爽了吧！」
一名網友於《爆廢公社二館》上發文表示，因家中浴室占地狹窄，沒有能泡澡的浴缸，近日台灣各地又因冷氣團影響氣溫驟降，然而原PO意外發現了此款超強「生活小物」，不僅方便組裝，價錢也十分甜，CP值超高。原PO興奮地將「家裡沒有浴缸者的福音」分享給大家，更KUSO表示，「到底是誰發明這種東西，馬上給我出來，我要給你膜拜！」。
文章發布後，引起網友熱烈回應，「這個很方便」、「這個感覺不佔空間，很棒耶」、「這個好像不錯」、「我也想買」。也有網友分享經驗，「我家也有一個，還不錯用」、「只是為了放鬆，洗熱水澡的話很可以喔」、「底部很平，蠻穩的」。
但也有網友滅火表示，「之前有想買，可是怕進去後太擁擠」、「我覺得很爛，用了一次就丟了」、「如果浴室太潮濕，放在浴室會發霉，本來要買但打消念頭了」、「大人不會覺得太小嗎」、「泡湯就要全身舒展，腳曲成這樣一點都不舒服」。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言