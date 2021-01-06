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去哪了？失蹤又失寵的馬雲 讓人聯想到「他的」下場

天冷沒浴缸怎麼泡澡？ 她大推高CP值小物直呼「太爽了」

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友買了高CP值的生活小物，即使家中沒有浴缸也能泡澡。圖擷自爆廢公社二館
女網友買了高CP值的生活小物，即使家中沒有浴缸也能泡澡。圖擷自爆廢公社二館

近日台灣受到強烈冷氣團包圍，氣溫較低，許多人在忙碌了一天後，選擇泡上暖呼呼的熱水澡，以此放鬆身心靈、解決疲勞。有網友分享，家中沒有浴缸，但有這款「生活小物」取代，讓原PO不禁直呼「太爽了吧！」

一名網友於《爆廢公社二館》上發文表示，因家中浴室占地狹窄，沒有能泡澡的浴缸，近日台灣各地又因冷氣團影響氣溫驟降，然而原PO意外發現了此款超強「生活小物」，不僅方便組裝，價錢也十分甜，CP值超高。原PO興奮地將「家裡沒有浴缸者的福音」分享給大家，更KUSO表示，「到底是誰發明這種東西，馬上給我出來，我要給你膜拜！」。

文章發布後，引起網友熱烈回應，「這個很方便」、「這個感覺不佔空間，很棒耶」、「這個好像不錯」、「我也想買」。也有網友分享經驗，「我家也有一個，還不錯用」、「只是為了放鬆，洗熱水澡的話很可以喔」、「底部很平，蠻穩的」。

但也有網友滅火表示，「之前有想買，可是怕進去後太擁擠」、「我覺得很爛，用了一次就丟了」、「如果浴室太潮濕，放在浴室會發霉，本來要買但打消念頭了」、「大人不會覺得太小嗎」、「泡湯就要全身舒展，腳曲成這樣一點都不舒服」。

爆廢公社 冷氣團

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