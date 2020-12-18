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流口水！南部辦桌一桌8000 菜單曝光網喊：吃過都難忘
相信大家都有吃過辦桌的經驗，其中「流水席」的澎湃佳餚總讓人感到驚艷，近日一名女網友分享南部流水席的菜單，包含海鮮、肉類、水果、甜點共12道菜色，價格只要8000元，不少人看完直呼「南部辦桌就是霸氣！」
原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示「南部流水席真便宜，這一桌8000，甜品兩道」，只見菜色有「巴西蘑菇雞湯、龍蝦大拼盤、紅燒魚翅羹、煙燻皇帝雪、一品小腿肉、雙層水果盤、活海鰻鮮菇鍋、鮑魚米糕拼盤、和風柳橙干貝、蒜泥鐵盤大草蝦、波士頓蛋糕、百香果冰淇淋」，豐富佳餚讓人看了狂流口水，事後原PO也附上幾張菜色照片。
貼文一出，引來千名網友留言直呼，「米糕和羹都很好吃」、「南部辦一萬的流水席就嚇死人了」、「吃過南部人辦桌真的難忘」、「流水席便宜又大碗，吃不完還能包回家」、「水果盤、蛋糕、冰淇淋⋯甜的也太多了吧！」、「流水席才是王道」、「南部的流水席真的很豐富」。
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