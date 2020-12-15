用微波爐要當心！肉包、番薯水少油高 過度加熱恐起火

微波爐不宜「叮」金屬或雞蛋等物品已是常識，但冬天常吃的熱呼呼食物，亦不宜長時間加熱。日本最近有專家在節目上指出，近年因微波爐發生的火災數據上升，而大部份主因都是加熱時間過長，或是把含有易燃物質的包裝一同翻熱，結果釀成悲劇。專家又指，蕃薯、肉包等在冬天較受歡迎的食物，反而是微波爐的「天敵」，非但容易起火，甚至有機會發生爆炸！

最近日本電視節目《ショーアップ》（Show up）邀請了專家講解使用微波爐的小撇步。專家指出，近年因微波爐而引起火災意外的數據上升，主要原因是不少人照著預設的功率（W）隨便調整時間，豈料造成熱量太高，引起火災甚至爆炸。

專家又指出，蕃薯、肉包等更是「惹火」一族，因為這些食物本身水分少但油份高，很容易釀成意外。他們在節目中做實驗，微波爐的功率設定是700W，把肉包放進去加熱6分鐘多即開始冒煙，加熱到11分鐘後更直接起火，連微波爐的門彈開，整個肉包就變成黑炭一樣，當以同一功率把蕃薯加熱至13分鐘，即見到濃煙不斷從微波爐內冒出，直到14分鐘更會起火爆炸。

專家呼籲使用微波爐時要小心，除了注意部份物品不能放入熱，亦需按照相關物品調整到適當功率和時間，避免過度加熱。

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文章授權轉載自《香港01》