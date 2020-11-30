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米糕、油飯怎麼分？內行曝「關鍵差異」：作法不一樣

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇「米糕和油飯有什麼不一樣」，貼文引起不少鄉民討論。圖／桃園市農業局提供
有網友好奇「米糕和油飯有什麼不一樣」，貼文引起不少鄉民討論。圖／桃園市農業局提供

台灣有許多特色美食，而米糕和油飯是常見的小吃，但你能分辨兩者間的差異嗎？之前有曾有過一男子買午餐點米糕，被老闆一句「這是油飯」冷回，成了網路話題，近日則有網友好奇詢問「米糕和油飯有什麼不一樣」，貼文引起不少鄉民討論。

原PO在PTT發文表示，「每次吃紅蟳米糕的時候就充滿疑惑，為什麼要將油飯稱為米糕，明明只是在油飯上放紅蟳和配料而已，油飯就莫名變成米糕了，想問大家兩者間有什麼不同？」

貼文一出，眾人留言回應，「差別是米糕要軟爛一點，油飯則偏硬一點」、「米糕沒炒過，料是用淋的」、「差別在於油飯有加肉絲、蝦米、香菇下去炒，米糕通常都是蒸糯米，再淋上配料而不是拌炒」、「 一個比較油，一個比較不油」、「我覺得不一樣點的是，油飯要一粒粒不能壓緊」。

綜合以上網友留言，米糕口感軟Q，配料不經過拌炒而是直接淋上，油飯吃起來粒粒分明，配料會連同米飯一起拌炒，兩者都是使用糯米。

PTT

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