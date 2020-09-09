老公買午餐點米糕 老闆一句「這是油飯」笑翻網友

台灣說大不大、說小不小，但南北卻存在著許多差異性，雖然有趣但也容易鬧出烏龍。一名女網友「爆料」老公在台南要買米糕，沒想到老闆聽了卻擺出臭臉，不悅的說這是「油飯」，貼文一出笑翻許多網友。

原PO在臉書「爆怨公社」寫道老公是台北人，這幾天兩人一起回台南娘家玩，昨（8）日老公自己外出去買午餐，看到有店家在賣米糕，於是就點了一份，但老闆卻臭臉的說「沒有賣米糕」，讓老公聽了很狐疑，還指著木桶說「米糕不是裝在裡面嗎？」沒想到老闆高分貝的回說「這是油飯」，當下搞了個大烏龍。

原PO說因為老公曾吃過一道宴客菜叫做「紅蟳米糕」，因此覺得兩種食物是一樣的。她將買回來的油飯照片PO上網，詢問鄉民們「大家叫這盒『米糕』or『油飯』？」

貼文讓許多網友看了都笑翻，多數人一面倒地認為是油飯，「這百分百是油飯啊」、「油飯！你看菜單是油飯還是米糕再跟老闆點不是更好」、「怎麼看都不知道哪裡像米糕」。但也有網友覺得兩種是一樣的東西，「油飯=米糕，這兩樣不是差不多的食物嗎？只是軟硬差一點點」、「油飯，但你把他放到米糕筒內，就變米糕了」、「妳說了之後覺得應該說油飯，不說我也會點米糕」、「南北說法不同而已」。

也有老饕分析兩種的差異性，「油飯啦，米糕是飯跟料分層的」、「油飯無誤，米糕是料分開的。就只有北部人喜歡兩個混為一談」、「這是油飯，米糕會淋肉燥跟魚酥」、「米糕大部分都是蒸的，軟嫩口感和配料不同」、「米糕的口感比較黏，跟油飯較硬的口感不同哦，還有米糕有分鹹的跟甜的」。

到底是油飯還是米糕，有專賣油飯的老闆就提出自己看法，「油飯：粒粒分明、口感Q並帶上多層次的香氣（一般常見長糯米），常見用麻油作基底；米糕：口感為軟Q，分明感稍減，氣味較偏向肉燥香（台中海線有使用圓糯米的習慣），或是肉丁與蚵仔乾（府城地區也有糯米白飯淋肉燥加魚鬆），依照地區不一樣，稱呼也會有點不一樣，南彰化台語習慣稱油飯為米糕」。