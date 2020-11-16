影／人骨動起來說哈囉？解剖師3D投影教學 網友敲碗喊出續集

近來3D動畫、捕捉技術越來越平民化，許多利用虛擬投影設備，成為虛擬偶像「Vtuber」或者從事其他活動。最近就有一位日本解剖老師，就用了這套投影技術，完成以一般教學方式難以清晰說明的人體骨骼教學。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「やのせん」，本身就在大學教解剖。有次他在上課時，靈機一動想到，如果用自己的身體來當作標本示範，那麼一定更好理解。於是本來就對VR等新科技有興趣的他，立刻去找裝備開始製作。

最後他的成果，就是一段約一分鐘的「骨學」動畫。只見他藉由投影技術，把自己投影成一堆人體骨骼，指著各部位解說著「這裡是頭蓋骨」、「這裡是鎖骨」等等。由於這造型能直接看見骨頭本身，不需要像平常課堂上，得稍微想像一下才能理解，因此輕鬆地就讓人認識到身上不同部位的骨骼構造。

這樣簡單好懂的方式，獲得不少網友的認可，紛紛表示「比起在圖片上用指的這樣好懂多了」、「太好懂就忍不住看完了」，更有好幾位網友敲碗，希望這個骨骼解說動畫系列，能繼續出「續集」，讓大家看個過癮。