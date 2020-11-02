鬼滅之刃電影在台也熱映！日專家點出爆紅原因：跟吉卜力類似

人氣動漫作品「鬼滅之刃」最新劇場版「無限列車篇」上映之後，在台日兩地不斷引爆話題，日本的觀影人次也突破千萬大關。如此高人氣的現象，更引來許多分析探討。

根據日本媒體「YAHOO！新聞」報導，專欄作家河村鳴紘分析「鬼滅之刃」劇場版爆紅的原因。他首先以外在條件來看，鬼滅電影在上映時期，剛好都沒有其他大作，因此得以佔到多數影廳的位置。且電影還未上映，各大媒體便爭相報導，即使是不是作品粉絲，也都多少聽聞過相關消息。

而單只靠媒體宣傳也是不夠的，重點還是在作品本身。河村認為與「半澤直樹」之類名作相比，「鬼滅之刃」內容上則和「吉卜力」系列動畫一樣，具有「能讓親子同樂」的特徵。所以大人小孩一家共同進場看電影，走出影院外後也有共通話題能聊，助燃了鬼滅的話題性。

河村指出，「鬼滅之刃」雖然有些暴力、恐怖的場面，但這點在被認為適合闔家觀賞的吉卜力動畫中其實也能看到。而且因為作品對感情的描寫深入，無論是主角竈門炭治郎，或者電影中戲分吃重的煉獄杏壽郎，都能博得不少觀眾的認同。因此那些血腥的部分，反而會令作品更有層次，形成一種張力。

最後河村也表示，過去很難想像這類動畫作品成為社會現象。但如今科技方便，人手一機的情況下，每個人要是聽過什麼東西，很快就能查到相關資訊，進一步成為粉絲，跟過去可能一家人要搶一台電視看的狀況大相逕庭。在科技的推波助瀾下，才會造成作品紅到從小學生至老年人都知道的社會現象。