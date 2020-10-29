上班見桌上3根不明「硬硬條狀物」 OL驚：這是新品種香蕉？

一名女網友昨（28）日在臉書社團「爆怨2公社」發文，她表示一早到公司看到桌上有3根黃色條狀物，因為沒看過，聞起來也沒味道，於是便詢問朋友這是不是新品種的香蕉。

沒想到對方以為原PO在開玩笑，就跟她說這是新品種的「硬香蕉」，後來發現原PO是真的不知道，才又跟她解釋，「這應該是櫛瓜啦」、「是不是硬硬的」，讓前面傻傻相信對方的原PO直呼，「我沒看過櫛瓜啊！」

女網友貼出跟朋友對話紀錄，發現自己被騙了。圖擷自「爆怨2公社」 臉書社團

底下網友也紛紛回覆，「我也不知道，以前都看到是綠色的」、「我也沒見過」、「認真沒看過+1」、「我以為櫛瓜是綠色，原來也有黃色的」、「原來櫛瓜長這樣」；也有內行網友說，「櫛瓜用烤的撒胡椒粉很好吃，烤肉的時候都會買，只是不便宜」、「它是算南瓜科的」、「這個切片用烤的非常好吃，切片裹蛋液與麵粉來煎的韓式吃法也非常棒」、「哈哈哈哈，櫛瓜是減肥聖品」。

櫛瓜因為果實體型較小，又是冬瓜的變種，有「小冬瓜」之稱，其含有豐富的營養價值，有中醫認為櫛瓜不寒不熱，相較於冬瓜的寒涼，很具「正氣」。櫛瓜還有深綠色、淺綠色、黃色等色澤，形狀亦分成類似小黃瓜的長條狀及南瓜型的圓弧狀，口感上皆有些微差異。