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「不想人生後悔！」蘋果工程師棄年收百萬 回台改當YouTuber

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube頻道「嘟嘟人」由蘋果工程師Ian及美國精算師Eric共同組成，2人辭掉海外高薪工作後，決定回台完成夢想。圖擷自YouTube頻道「嘟嘟人」
YouTube頻道「嘟嘟人」由蘋果工程師Ian及美國精算師Eric共同組成，2人辭掉海外高薪工作後，決定回台完成夢想。圖擷自YouTube頻道「嘟嘟人」

擁有穩定高薪收入的職業人人稱羨，但台灣卻有2名YouTuber放棄年收破百萬的海外高薪工作回到台灣，改以YouTube頻道「嘟嘟人」分享捨棄高薪工作後，勇於挑戰自己的人生。

頻道「嘟嘟人」由畢業於洛杉磯加利福尼亞大學（UCLA）機械工程的Ian及畢業於伯克利加利福尼亞大學（UC Berkeley）經濟和統計雙主修的Erice共同經營。其中，Ian在蘋果公司擔任工程師長達5年時間，年收入高達25萬美金（約新台幣710萬元），Eric也花了7年時間成功取得精算師執照，成為優秀頂尖的人才。

2人在美國的生活不僅穩定又舒適，但在職場上收穫多年工作經驗後，自覺「這種生活好像少了什麼」，始終依照人生規劃前進的2人開始思考「這是我們想要過的生活嗎？」於是便問了問自己「如果今天是我們生命的最後一天，會不會後悔？」2人不約而同給出「會」的答案，便決心捨棄高薪工作。

Ian與Eric喜愛旅遊，許下環遊世界的心願，便開始將旅遊過程記錄下來，上傳到YouTube頻道，與許多人分享跳脫舒適圈的日子。然而，由於今年新冠肺炎疫全球大爆發，2人的環遊世界旅遊的夢想瞬間遭受衝擊，但他們再度自問若在這時退縮，會不會後悔，2人的共同答案仍然是「會」，堅持完成許下的心願。

在結束蘋果工作的最後一天，Ian也難掩感慨的說，「一直知道會有結束的一天，只是沒有想到這一天真的來的時候，會有這麼多的放不下，希望5年後的我，看自己的影片時，可以告訴我自己『我沒有做錯決定』，人就是要跳脫舒適圈才能成長」。

Eric則坦言，「長久以來的目標就是成為一名精算師，並在一家公司獲得升遷機會，但與Ian下定決心後，放棄了上司原先要給我的升職機會，為了完成夢想，果斷放棄了，做YouTube也不是想要賺錢，也不會賺的比我們現在還要多，只是想趁自己還可以的時候，做自己想做的事情」。

影片最後，他們重申想完成夢想的決心，與家人朋友道別後，他們回到台灣，心理非常期待認識新朋友、體驗新事物。他們也透露，分享捨棄高薪工作的決定並非要說服大家做出像辭職這麼強烈的改變，而是提醒大家「人生只有一次，不管是多大或多小的改變，要如何看待接下來的人生，自己才不會後悔？」

高薪 YouTuber 工程師 蘋果

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