哪個單位替代役最爽？ 過來人推這：每天準時上下班

不少人會因個人或是家庭因素，無法和一般人一起進入軍營服役，就會選擇替代役。對此，有網友表示朋友想去當替代役，便想發問「替代役哪個單位最爽？」此文一出便引發熱議。

原PO於16日在PTT發文，表示他朋友要去當兵，且目前考慮想當替代役，而俗話說好單位有爛缺，爛單位也有好缺，便好奇發問：「請問各位大大有推薦什麼爽缺嗎？」

對此，許多網友留言點出兩大挑選重點，分別是選「最偏鄉」及「家庭因素補充兵」，紛紛表示「地區越冷門越爽，職務越冷門越爽，過來人」、「爽的都很低調」、「最偏鄉那個選下去就對了」、「替代役爽不爽還是要看服勤單位，如果希望少被管那偏遠單位一定符合要求，但吃住就很看運氣了，吃要自己解決就很頭大」。

而家庭因素補充兵的部分，網友們則表示，「家因真的爽，去縣市府朝8晚5做自己的事玩電腦，頂多偶爾送件跑腿」、「家因最爽不騙」、「家因，準時上下班，而且一開始的成績跟你都沒關係」、「家因沒有之一」、「就家因阿」。