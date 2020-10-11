壽喜燒的主體是啥？ 老饕一致推「2靈魂調料」：牛肉才第3

壽喜燒為日本特別的料理，和一般常見的火鍋不同，是用醬油調和糖、水等，作為湯底，也因此煮出來的肉別有一番風味，然而這種湯卻是不能喝的。於是就有網友好奇，少了台灣人最愛喝的湯，那麼「壽喜燒的主體是什麼？」

網友在PTT八卦板表示，「壽喜燒感覺是醬油風味的，只是湯少一點，也沒人在喝湯，壽喜燒到底在吃什麼的？」

有許多網友直覺反應就是「吃肉」，「壽喜燒本來就是吃肉用的啊，懷疑？」、「牛丼不要飯耶，超爽的好不好」。然而許多老饕一致認為，壽喜燒的精隨其實是「醬汁和生雞蛋」，少了這兩樣靈魂調味料，壽喜燒就與一般火鍋無異了，「醬油，就吃醬油味」、「醬汁、肉，缺一不可」、「認真回，混蛋液牛肉」、「蛋啊，沒蛋就0分」、「蛋液牛肉啊，好滑好嫩」。

此外，這則貼文也引起網友討論壽喜燒的「最佳配角」，「洋蔥」、「蒟蒻絲跟炙燒豆腐」、「七味粉」、「蔥花」、「喝到飽飲料」。