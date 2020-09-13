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看似平凡！拿坡里「這款披薩」被網友推爆：簡單又好吃

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇「拿坡里披薩哪個口味最好吃」，問題曝光掀起眾人熱議。圖擷自facebook
有網友好奇「拿坡里披薩哪個口味最好吃」，問題曝光掀起眾人熱議。圖擷自facebook

牽絲料多的披薩深受大眾喜愛，而連鎖披薩店拿坡里常被消費者戲稱「被披薩耽誤的炸雞店」，不過就有網友好奇「拿坡里披薩哪個口味最好吃」，結果大家紛紛曝光心中冠軍，同時更加碼分享隱藏甜點

原PO在PTT發文表示，拿坡里正在舉辦周年慶活動，大披薩特價一個只要209元，想趁著優惠期間品嚐看看，「想問大家拿坡里除了炸雞以外，最好吃的披薩口味是哪種呢？」

問題曝光後，看似平凡的「墨西哥嗆辣披薩」獲得最多人推崇，「只有墨西哥嗆辣能吃」、「墨西哥嗆辣簡單好吃」、「唯一支持墨西哥嗆辣披薩」、「我只點墨西哥嗆辣」、「吃了那麼久還是墨西哥嗆辣好吃」。

也有人推薦其他口味，「漁夫，完勝必勝客」、「地中海漁夫、洋食脆雞」、「洋食炸雞、日式燒肉，這兩個讚」、「當然是燒肉，20年來沒變過口味」、「上次吃龍蝦覺得不錯」。

不過，除了披薩和炸雞外，也有老饕指名必點「重乳酪蛋糕」，「不買披薩，買重乳酪蛋糕」、「墨西哥嗆辣披薩、烤雞、重乳酪蛋糕」。

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