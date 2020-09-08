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想加盟「丹丹漢堡」只能靠一招 網笑：付出一生才有資格
丹丹漢堡成立於1984年，素有「速食南霸天」美譽，提供漢堡、炸雞、麵線羹及廣東粥中西餐點，並以超高CP值獲得深受民眾喜愛。據悉，丹丹漢堡為謝氏夫婦創立經營，至2019年為止，丹丹漢堡在全台共有43間分店，皆聚集於中南部地區，且規定不到北部營業、不開放加盟。
日前，臉書粉專「TO'GO 泛遊情報」分享丹丹漢堡的冷知識「丹丹漢堡不開放加盟，所有門市都是直營店」，粉專還透露，丹丹漢堡的老闆「都是親戚」，因此曝光如果想開業只有一種途徑，即是「跟丹丹的家族成員結婚」。
貼文引起網友熱議，加盟的方法除了「跟丹丹的家族成員結婚」這個途徑，也有網友補充，「不一定都是親戚，也有在丹丹做幾十年的資深員工，由原店店長推薦，總部審核通過就可以」。還有網友好奇提問「所以丹丹家族沒人在濁水溪以北結婚的嗎？」留言引來一位知情網友回應，「有！只是開店不能在北部，所以你結婚後還要定居中南部才能開店呦～」瞬間讓網友們恍然大悟。
許多網友紛紛留言表示，「我老媽是丹丹第一批員工，有跟我說當時外人很難加盟」、「政治聯姻的既視感」、「丹丹不落外人田」、「要加盟便要先做自己人」、「丹丹是皇室制」、「請推薦尚未婚配的丹丹單身男子」、「要付出一生才有資格」、「請問老闆還有女兒未嫁嗎？」
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