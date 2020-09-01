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遭兒抱怨常發文寫「傻事」 霸氣媽一段話秒圈粉上萬網友

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷自爆怨公社
圖擷自爆怨公社

現代人常藉由社群網站發文分享生活中的大小事，但一位媽媽網友卻被兒子抱怨，希望她不要將自己「做的傻事」PO及到處留言，媽媽網友不明白這樣是哪裡做錯，雖然口頭上承諾會節制，卻借圖霸氣PO出一段話，網友看了表示「秒被圈粉了」，大感欽佩。

一位媽媽網友在《爆怨公社》發文表示，兒子抱怨「媽，你不要把你做的傻事留言在網上好嗎？」媽媽不明白到底做了嗎哪些傻事，母子兩人對話如下：

兒子：就人家十二點打錯電話，罵你髒話，然後你在凌晨四五點打了二十通回敬啊！

我：……還有呢？

兒子：還有上次人家車子停在我們家的停車位，你跟舅舅把人家的車用鐵鍊鎖了二天

我：怎麼了嗎？

兒子：同學都跟我說你媽發文跟留言好猛哦！

「好嘞，好嘞，媽媽以後節制點，盡量少留言好嗎？」

但之後，媽媽網友借圖PO出一段文字，「如果我發動態還需要顧及其他人的感受，那我發什麼動態，我發傳單算了」。

PO文吸引1.8萬人按讚認同，直言「支持妳！猛媽」、「招數也太強！要學起來」、「這樣子兒子同學才知道，不可以霸凌妳兒子」、「媽媽好霸氣，秒被圈粉了」、「請收下我的膝蓋」。

對於兒子口中所謂的「傻事」，媽媽網友也回應說明，會在凌晨打電話報復，是因為明明已告知對方打錯電話了，卻被以三字經問候，嚥不下這口氣，才會選擇在凌晨四五點「深眠期」時，撥打二十多通電話報復。

至於鐵鍊鎖車兩天，是因為對方把車亂停在「自家的土地」上，車主又不留電話，反讓自家車輛沒位子停車才會出此招，而且因是自家土地，並未涉及強制罪，結局是，之後車主帶著里長登門道歉。

對於這位媽媽網友的霸氣作風，網友還猜中是「天蠍座」，笑言「惹熊惹虎不要惹到恰查某」、「欣賞你，老娘又不是塑膠做的」、「好猛喔！超療癒」。而且，多數人都認同媽媽網友真性情的發文模式，認為「又不是辦報紙，發個文不需要顧慮太多」、「不是應該我的版面我做主嗎」。

爆怨公社 社群媒體

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