新莊小火鍋「給你滿滿的大蚵仔」只要250 網友全暴動喊：衝了
沒想到在北部也能吃到用料實在又便宜的小火鍋！Dcard上有一名網友分享「新莊浮誇的蚵仔鍋」，250元的蚵仔鍋竟送來滿滿一盤蚵仔，大約有30幾顆，而且從照片中看起來每顆都又肥又大，網友見此文紛紛喊「衝了」。
Dcard美食板有位男網友分享一間位於新北新莊的火鍋店，由於剛好有壽星打卡送「梅花豬肉盤吃到飽」的活動，於是他就點了便宜的蚵仔鍋，只要250元（總金額需再加10%服務費），等於是直接升級為海陸鍋。
首先送來的壽星梅花豬肉盤一盤約7片，肉稍微有厚度，且「肉盤空了服務生就會來問要不要續肉，完全沒在怕人吃的」。更讓原po驚喜的是，原本隨便點了一個蚵仔鍋，以為蚵仔大概只會有一小盤10幾顆，沒想到送來竟然是滿滿一大盤，且每顆都又肥又大，原po後來邊吃邊數，「有30顆蚵仔這麼多」。
最後原po「吃了5盤梅花豬，配了3杯500cc飲料，餐後甜點還有明治冰淇淋或是泡芙可以選，吃完這一餐超級飽」，他也大力推薦給食量大的壽星，「絕對划算，不用300吃到飽」。
網友一看紛紛羨慕喊，「這個蚵仔也太多了吧！」、「看到蚵仔鍋，必定要去朝聖一下，吃爆」、「羨慕！竟然那麼多蚵仔」、「太太太划算了，感覺好棒」、「已收入口袋名單」。還有吃過的網友認證，「這間超好吃，已回訪十幾次」、「真的好吃！cp值真的很高」、「不要推薦拜託，我的愛店」。
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