快訊

台股盤中重挫逾600點 創今年來最大跌點

剁下媽媽頭顱往12樓下丟 37刀弒母無罪還責付桃衛生局

新莊小火鍋「給你滿滿的大蚵仔」只要250 網友全暴動喊：衝了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享新北新莊一間火鍋店的蚵仔鍋，竟給30幾顆大蚵仔。圖擷自Dcard
網友分享新北新莊一間火鍋店的蚵仔鍋，竟給30幾顆大蚵仔。圖擷自Dcard

沒想到在北部也能吃到用料實在又便宜的小火鍋Dcard上有一名網友分享「新莊浮誇的蚵仔鍋」，250元的蚵仔鍋竟送來滿滿一盤蚵仔，大約有30幾顆，而且從照片中看起來每顆都又肥又大，網友見此文紛紛喊「衝了」。

Dcard美食板有位男網友分享一間位於新北新莊的火鍋店，由於剛好有壽星打卡送「梅花豬肉盤吃到飽」的活動，於是他就點了便宜的蚵仔鍋，只要250元（總金額需再加10%服務費），等於是直接升級為海陸鍋。

首先送來的壽星梅花豬肉盤一盤約7片，肉稍微有厚度，且「肉盤空了服務生就會來問要不要續肉，完全沒在怕人吃的」。更讓原po驚喜的是，原本隨便點了一個蚵仔鍋，以為蚵仔大概只會有一小盤10幾顆，沒想到送來竟然是滿滿一大盤，且每顆都又肥又大，原po後來邊吃邊數，「有30顆蚵仔這麼多」。

網友分享新北新莊一間火鍋店的蚵仔鍋，竟給30幾顆大蚵仔。圖擷自Dcard
網友分享新北新莊一間火鍋店的蚵仔鍋，竟給30幾顆大蚵仔。圖擷自Dcard

最後原po「吃了5盤梅花豬，配了3杯500cc飲料，餐後甜點還有明治冰淇淋或是泡芙可以選，吃完這一餐超級飽」，他也大力推薦給食量大的壽星，「絕對划算，不用300吃到飽」。

網友一看紛紛羨慕喊，「這個蚵仔也太多了吧！」、「看到蚵仔鍋，必定要去朝聖一下，吃爆」、「羨慕！竟然那麼多蚵仔」、「太太太划算了，感覺好棒」、「已收入口袋名單」。還有吃過的網友認證，「這間超好吃，已回訪十幾次」、「真的好吃！cp值真的很高」、「不要推薦拜託，我的愛店」。

火鍋 Dcard

延伸閱讀

沙茶醬加「1食材」被朋友說怪 老饕一看狂讚：可以多吃3碗飯

代表雲林的食物？在地人點名「銅板美食」：從小吃到大

想買嗎？印尼泡麵成冰淇淋口味 網友吃完實際心得曝光

全聯神好物讓移工「提早2年囤貨」 網笑：被燒到害我也想買

相關新聞

佛系網友買到這款口罩 驚見原來中衛悄悄推出「聯名款」

口罩掀起搶購潮，各大通路、網購平台也開始陸續販售口罩，甚至推出「特殊色」供民眾購買。就有一名網友日前在網購平台買到「黑橘配」特殊色口罩，還發現這款口罩竟是「聯名款」，讓她又驚又喜。

新莊小火鍋「給你滿滿的大蚵仔」只要250 網友全暴動喊：衝了

沒想到在北部也能吃到用料實在又便宜的小火鍋！Dcard上有一名網友分享「浮誇的蚵仔鍋」，250元的蚵仔鍋竟送來滿滿一盤蚵仔，大約有30幾顆，而且從照片中看起來每顆都又肥又大，網友見此文紛紛喊「衝了」。

沙茶醬加「1食材」被朋友說怪 老饕一看狂讚：可以多吃3碗飯

吃火鍋除了湯底和食材重要外，醬料也是不可或缺的配角，每個人根據自身口味調配專屬醬料，但有網友日前和朋友去吃火鍋，對方看他在沙茶醬裡加入一樣食材，臉上瞬間出現震驚表情，讓他不解這樣吃很怪嗎？沒想到老饕一看卻大讚「這才是正確吃法」。

請黑人吃西瓜是歧視？ 內行曝背後原因網喊長知識

種族問題在全球是重要的議題，美國先前發生非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭員警壓頸致死，引發一連串示威活動，這讓一名網友好奇「為什麼請黑人吃西瓜是歧視」，問題曝光釣出內行人解釋原因。

高招！導遊送面膜「換整車清靜」 網笑：可惜只能安靜15分鐘

想到搭遊覽車出遊的時刻，大家與親戚好友難得享受假期，話匣子一下打開便停不下來，或在車上盡興的唱起卡拉OK，整台遊覽車必定聲音吵雜，就有一名網友PO出導遊祭出一記「妙招」，竟可以讓全車遊客頓時安靜下來。

柳葉魚要怎麼烤才不會黏住？ 網教1招：要用夾子敲打

許多台灣人愛吃燒烤，有些人會選擇在家裡自己烤，有些則會到燒烤店請店員協助與親朋好友一起享用，不過看似簡單的烤肉其實隱藏著不少學問，不同食材也有不一樣的處理方式。對此，就有一名網友在PTT中PO文表示，自己在烤柳葉魚時都覺得很危險，感覺魚肉都會黏在鐵網上，於是他就好奇的詢問廣大網友「柳葉魚要怎麼烤才不會黏住？」

「葉黃素＋雞精」有助業績？她看媽買普渡供品一頭霧水

中元節將至，許多人已開始籌備普渡拜拜的供品，多數人都會採購零食、汽水、泡麵等，拜完後滿足自己的口腹之慾，不過有網友貼出自家的普渡供品，讓她質疑「怎麼改走健康路線」，媽媽告訴他原因，也讓她笑不停。

老闆交代印章刻「便當」2字…員工不敢質疑照辦 真相笑翻萬人

老闆永遠是對？！一名網友表示，老闆請同事幫忙刻印章，內容不是名字而是「便當」兩字，好奇這個章到底要用在哪裡，後來追問老闆原因，才知原來手誤打錯字，同事竟然也照辦，讓她笑翻「完蛋了！我現在看到老闆都會想到便當～」。

洗澡用肥皂的人多嗎？網曝「3優點」推爆：一次都買一年份

市售身體清潔用品五花八門，功能訴求也各有所長，多數人習慣使用沐浴乳，但也有民眾喜愛成分單純的肥皂，這讓一名網友好奇「洗澡用肥皂的人多嗎」，貼文一出，引來鄉民熱烈討論。

為何台灣港式飲茶賣這麼貴？ 行家揭關鍵：名稱定義不同

台灣異國美食選擇多元，其中港式料理深受國人喜愛，但有網友透露，自己和女友到港式餐廳用餐，吃完的感想只有價格貴又吃不飽，讓他好奇「為什麼港點可以賣這麼貴」，問題曝光掀起鄉民熱議。

他7月電費不到200元 省電秘訣曝光連網友都佩服

炎炎夏日不少人會開冷氣降溫，導致用電量也跟著提升電費也相當可觀，不過卻有網友竟然能在炎熱的夏天忍住不開冷氣，甚至在近日收到7月電費帳單時發現電費還不到200元，讓他超驚訝。

為何美國很少見豬肉漢堡？ 行家揭「真相」長知識

台灣連鎖速食店經常看到不同口味的漢堡，像是牛肉、豬肉、雞肉、魚排，但有網友發現美國漢堡的主食多是牛肉和雞肉，幾乎沒有豬肉漢堡，他對此感到不解，因此發文詢問，釣出專業網友解釋原因。

熱門新聞

全聯神好物讓移工「提早2年囤貨」 網笑：被燒到害我也想買

代表雲林的食物？在地人點名「銅板美食」：從小吃到大

UberEats又花錢找大咖拍廣告 他質疑：為什麼不直接免運就好

沙茶醬加「1食材」被朋友說怪 老饕一看狂讚：可以多吃3碗飯

消防員撲救火勢12小時 「雙手燻黑捧便當」嘆難以下嚥

丹丹漢堡真的好吃嗎？ 當地人說話了：「一優點」維持不敗地位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。