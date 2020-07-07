拿十張健保卡替全家預購三倍券 他問：像不像車手

振興三倍券可以到超商多功能事務機預購，近日有網友拿著健保卡到超商預購時，拍下一張照片引起留言區熱烈討論，原來是網友一次拿十張健保卡到超商，全家十口的卡片全在他手上，看起來就像車手拿眾多信用卡盜領現金一樣，網友看了也表示「如果在提款機前面就是了」、「警察在你的後面」。

原Po在「爆廢公社」上貼出照片，從照片中看到他拿著十張健保卡，站在超商的多功能事務機前，他表示「像不像車手，全家人的跑腿工」，原來全家人的健保卡都在他手上，如果原Po手上的健保卡變成信用卡，看起來就像車手盜領現金。

而文章也引起網友討論「覺得母湯，開放預購第一天，我前面一位媽媽拿五張，我只是在看別的地方，前面的媽媽：快好了，快好了，剩一張」、「如果在提款機前面就是了」、「我兩張就趕快閃人」、「警察在你的後面」、「這是里長助手吧」、「剛去我家這邊的711，也有一排人在預購，每個手上都好幾張卡片」。

振興三倍券領取方式多元，如果要領取紙本券可以到指定平台及超商預定，七月一日到七月七日是第一波預購梯次，領取日為七月十五日到七月三十一日；新增預購梯次從七月八日開始，至七月十二日止，並於七月二十二日至七月三十一日領券。如果不知道怎麼預購，也可以在七月十五日開始直接到郵局領取三倍券，三倍券不能用在股票投資、水電費、罰金罰鍰、健保費、稅捐、行政規費、儲值交易等。