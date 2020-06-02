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超實用整理包／ 振興三倍券怎麼購買取得？不適用項目出爐
行政院長蘇貞昌今宣布刺激消費的振興券措施，定名為「三倍券」，實體券最小面額為200元，每人支付1000元可換3000元的「三倍券」，規劃自今年7月15日起使用至12月底。民眾該怎麼取得，使用有什麼限制？聯合新聞網整理超實用使用指南。
Q：怎麼購買取得三倍券？
四種形式，可透過實體紙本、電子支付、電子票證、信用卡。
1.紙本：
（1）郵局：7月15日起，至郵局用1000元換取3000元振興券
（2）網路預購：7月1日透過網路預購，7月15日起在4大超商領取 （用1000元換取3000元振興券）
2.電子支付：7月1日起上網綁定，7月15日開始累積消費3000元，APP通知存入2000元。
3.電子票證（悠遊卡、一卡通等）：電子票證（悠遊卡、一卡通等）：7月1日起上網綁定，7月15日開始累積消費3000元，超商靠卡回存2000元。
4.信用卡：：7月1日起上網綁定，7月15日開始累積消費3000元，簡訊通知入帳戶2000元，抵扣帳單。
Q：紙本的面額？
紙本面額有200元5張、500元4張。不得換現、不得找零、不得儲值。
Q：使用時間？
從7月1日開始預購，7月15日領券啟用，可使用至12月31日。
Q：領取資格有哪些？
每人限領一次，具中華民國國籍的國民身分、取得居留許可的外籍或陸籍配偶；中低收入戶等弱勢可直接領取。
Q：有使用限制嗎？
11項使用限制：不可用於電商網購、繳稅、儲值、罰款、規費、菸品、保單、股票、國民年金、信用卡費、禮券
Q：店家該怎麼兌換？
有統編店家：可到郵局、銀行兌換，將匯入店家、企業或負責人帳戶
無統編店家：委由有統編的商圈、夜市管委會、自治會等單位到郵局、銀行兌換，會匯入帳戶後再發放給店家
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