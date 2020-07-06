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日本車站便當一個快300元真的好吃嗎？ 網一面倒：光飯就贏了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，他搭乘日本新幹線時順手買了車站便當，但「冷便當」讓他相當不習慣，於是好奇詢問「日本火車便當，到底好不好吃呢？」圖擷自PTT
一名網友PO文提到，他搭乘日本新幹線時順手買了車站便當，但「冷便當」讓他相當不習慣，於是好奇詢問「日本火車便當，到底好不好吃呢？」圖擷自PTT

台灣人經常到日本旅遊，絕對少不了搭新幹線或火車，而日本的新幹線也像台鐵一樣會賣「車站便當」，不過在菜色樣式以及外觀上就與台鐵便當有很大的不同。對此，昨（5）日就有一名網友在PTTPO文提到，他曾經搭乘日本新幹線時，順手買了車站便當，不僅價格不便宜外，加上都是「冷便當」讓他相當不習慣，於是他就好奇詢問廣大網友「日本火車便當，到底好不好吃呢？」

原PO在文中表示，自己之前在日本搭過往輕井澤的新幹線，上車前也興沖沖的買了車站便當，而且還是超過日幣1000元（約新台幣273元），有12格裝的那種御便當，但原PO卻覺得雖然味道吃起來還可以，但可能是第一次吃冷便當，所以不太習慣，然而自己也不太喜歡台鐵的熱便當，因此他就忍不住問道「日本的火車便當，真的很好吃嗎？」

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，紛紛留言回應「沒有台鐵便當的八角味，當然是日本的車站便當勝」、「台鐵吃過一次，半夜掛急診，就不敢再碰了」、「日本的便當都做得很漂亮」、「上次去東京車站，覺得各種便當都好好吃」、「便當外盒超美的，擺盤也很好看，完勝台灣」。

有不少網友認為便當白飯用的「米」是決定好吃與否的關鍵，「日本的車站便當真的好吃，光是飯就贏過很多台灣店家了」、「日本的便當除了菜色多元，米飯好吃倒是真的贏過台灣」、「台鐵的便當感覺就是因為加熱，所以太黏，日本便當的飯都粒粒分明」、「米決定六成，便當有好吃的米，就算冷了也還是好吃」。

新幹線 台鐵 便當 日本 PTT

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