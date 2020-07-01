你有試過統一肉燥麵乾吃嗎？ 網曝：我從小吃到大

統一肉燥麵可說是台灣知名的平價美食，更是許多人小時候回憶裡的味道，而多數人會把統一肉燥麵用熱水煮熟後作為湯麵食用，但在PTT「女孩版」中就有網友發文提問，「大家有試過將統一肉燥麵乾吃嗎？」，因而引起廣大網友熱議，甚至有人表示自己「從小吃到大」。

該貼文中，原PO對乾吃統一肉燥麵的方式說明，要先把油包和粉包直接加進包裝裡面，完全不用水泡，然後把麵捏碎在袋中搖久一點，讓油包完全散開。他更補充道，這是小時候媽媽教過的吃法，且就像在吃科學麵一樣，非常美味。

此隱藏版吃法，出乎意料的讓許多網友產生共鳴並表示「肥宅我也喜歡這樣吃，有夠好吃」、「乾吃我朋友用過，宇宙好吃」、「我小時候也會這樣吃」、「從小吃到大」、「吃過很香好吃，還乾吃過維力、味味A、鮮蝦、肉骨茶等，以前國內品牌袋裝幾乎都試過」。

但也有部分留言表示，不敢嘗試乾吃統一肉燥麵，「我覺得肉臊麵乾吃的都應該上火刑柱」、「不敢，那種粉和油包明顯就是要加熱食用的，直接吃很怪」、「那種麵體乾吃很硬欸 是可以乾吃的嗎？」、「很油」。

而有不少網友怕過多的調味料下肚而建議，「有點鹹，粉加一半就好」、「小時候超愛這樣吃，感覺老了可能要洗腎」、「油不會散開啊，這樣會吃到整坨油」、「蠻常乾吃，但不會加油包」。