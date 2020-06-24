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逛市場驚見老闆賣北部粽附上神標註 他嚇：業界都公認

聯合新聞網 / 綜合報導
老闆將北部粽標為油飯，讓網友笑翻「好誠實」。圖片來源／ ptt
老闆將北部粽標為油飯，讓網友笑翻「好誠實」。圖片來源／ ptt

端午節即將來臨許多人會吃粽過節，不過就有網友指出北部粽等於3D版油飯引發了南北粽的話題，而近日又有網友在逛市場時發現某粽子名店將北部粽標為油飯，讓他不禁問是不是連業界都公認了。

有網友在Ptt發文提到自己今天路過市場時看到某家粽子名店大排長龍，不過卻發現菜單有些不對勁，從原po所拍的照片中可看到店家除了有賣南部台灣粽外，也有提供北部台灣粽，不過仔細看店家的菜單說明發現，老闆竟在北部台灣粽下方註記「油飯」，讓原po感嘆問「是不是業界已經公認」。

貼文一出，網友紛紛笑說，「笑死，連業主都說那個是油飯」、「粽葉包的油飯無誤」、「誠實的老闆」，還有人開玩笑說，「提醒老闆要加上『3D』比較炫一點，這樣油飯會賣比較好」。

過去就有網友以「北部粽是不是已經被南部粽徹底擊垮了」為題發文，當中就有人提到「北部粽等於3D油飯」、「穿竹葉偽裝成粽子的油飯」，但也有人反擊「南部粽等於黏黏噁心做壞的蒸米糕」、「南部粽像鼻涕」，引發兩派人馬在網路上爭論。

事實上，北部粽是以生糯米加入調味料拌炒至半熟後再蒸煮，所以米粒會較為分明，口感上才會與油飯相似，而南部粽則是生糯米和調味料包好後，再放入鍋中以大火水煮而成，口味也比較清淡。

粽子 端午節

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