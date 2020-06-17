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北部粽是3D油飯、南部粽由鼻涕組成？ 兩派網友戰翻
端午節將至，業者紛紛推出各式各樣粽子，以滿足口味越來越多元化的消費者，而在多年前就開始討論的北部粽、南部粽依舊難分勝負，甚至出現南部人直呼「北部粽等於3D油飯」將北部粽徹底擊垮，網友們再次探討粽子喜好掀起熱議。
昨（16日）一名網友在PTT上以「北部粽是不是已經被南部粽徹底擊垮了」為題發文提到，幾年前北部粽、南部粽的議題還能在各大討論區戰的難分勝負，不過不知道從哪年開始，南部人卻直接表示「北部粽等於3D油飯」，把北部粽打的潰不成軍。
原PO表示，「後來再有人想戰，北部粽方面都是直接被3D油飯一招秒殺」，讓他好奇詢問北部粽是否已經被徹底擊垮。貼文一出立刻引起兩派網友熱議，有人認同北部粽就是「穿竹葉偽裝成粽子的油飯」，不過卻有人認為南部粽又黏又軟就像鼻涕。
雖然有網友認為北部粽根本就是油飯無法稱之為粽子，但也有許多人認為南部粽口感軟爛非常難吃，「南部粽等於黏黏噁心做壞的蒸米糕」、「南部粽吃醬料，不是吃粽子」、「油飯配一堆好料好吃啊，難道你要吃鼻涕？」、「南部粽黏黏的軟軟噁心難吃」、「南部粽像鼻涕，好噁」。不過另外也有網友表示，還是結合南北精華「炒半熟的正統中部綜比較好」。
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