他問去壽司郎要吃什麼才專業？ 網激推1產品：沒有其他

不少台灣人都愛吃日式料理，加上日式料理選擇眾多，總吸引大批民眾上門嚐鮮，其中「迴轉壽司」更是相當受歡迎，從路邊攤到連鎖壽司店都是熱門選擇。對此，就有一名網友在PTT中PO文提到，近日他受朋友邀請到知名日本連鎖壽司店「壽司郎」吃飯，由於是第一次吃，所以不曉得要點什麼比較划算，於是就好奇詢問廣大網友「壽司郎要吃什麼才專業？」

原PO在文中表示，自己受到朋友邀請到壽司郎用餐，但是因為是「第一次踏入壽司郎大門」，不曉得要點哪樣商品比較划算才不會被騙，希望能請內行網友給個指點，讓他第一次吃壽司郎就成為專業的客人，接著就問道「有沒有吃壽司郎怎麼吃才專業的掛啊？」

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，紛紛留言回應「鮮蝦三貫吃飽」、「60塊那三個鮮蝦組合，沒有其他」、「三種蝦組合、茶碗蒸」、「起手式鮮蝦三貫，赤蝦、各種鮭魚、最後茶碗蒸收尾」、「去吃壽司郎一定要吃鮮蝦三貫，才叫懂吃」。

也有其他網友持不同看法，「冬天吃他們家茶碗蒸還不錯」、「認真講，甜點、中腹，沒了」、「天婦羅最讚，認真推」、「鹽味牛肉很不錯，還有炙燒蝦也很讚」、「只吃黑盤絕對最專業」、「鮪魚大腹」。