好市多披薩體積太大好難帶 網友神招「縮小」直接放購物袋

美式大賣場Costco好市多的熟食一直深受消費者喜愛，許多人在購物完後，便會直接在那裏用餐，甚至還有人會專程去買。不過日前有網友表示，日前請同事買好市多的披薩，買來才發現披薩尺寸太大讓他差點帶不回家，幸好有位同事使出「一妙招」，成功將披薩體積縮小。

這名網友3日在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」分享，他請同事買了好市多的披薩想帶回家吃，結果發現披薩尺寸太大，根本沒辦法用機車載回去。但他又不想分裝到保鮮盒，覺得這樣會變得不好吃，正苦惱時，有位同事出現解救他。

根據原po的影片，這名同事使出的妙招，是先將披薩對折，之後將下方的紙盒對折，旁邊的多出來的紙盒邊剛好可以變成卡榫，將兩片紙盒合在一起。同時因為上下蓋間有寬度，因此將下半部摺好後，可以直接將上蓋闔上。最後只要將上蓋多出來的部分裁掉，就可以成功將披薩縮為原尺寸的二分之一。

原po表示，這樣做雖然會讓披薩上比較沒有沾到起司的料掉下來，但基本上料都還在披薩上。這樣做不但可以直接將披薩放入購物袋中，美味程度也不會減低太多，最後更表示「美工刀和膠帶要帶好」。

這樣的妙招也引來許多網友留言討論，大家紛紛稱讚這方法很聰明，「太厲害了，每次騎機車去買也很困擾，只好叫小孩拿著，學到了」、「好強喔！做筆記」、「這篇應該放到收納狂的日常社團」、「下次可以再自備烘焙紙隔開。好聰明的方法」。