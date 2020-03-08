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好市多繼香蕉可麗餅又推出莓果口味 網激推：吃起來爽度大增

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO表示，可麗餅的內餡有滿滿的卡士達醬，就連覆盆莓、黑莓和藍莓的用料也很豐富。 圖擷自Costco好市多商品經驗老實說
原PO表示，可麗餅的內餡有滿滿的卡士達醬，就連覆盆莓、黑莓和藍莓的用料也很豐富。 圖擷自Costco好市多商品經驗老實說

知名美式賣場好市多Costco）時常推出許多高CP值的商品，特價隱藏版商品更是時常造成民眾瘋搶，先前就有網友意外發現一款「法式香蕉榛果可麗餅」，濃郁的滋味讓不少「螞蟻系」網友大推「一定會造成搶購熱潮！」近日又有一名女網友分享，賣場已推出另一款「法式莓果可麗餅」，不僅酸甜不膩口，而且用料也相當飽滿實在，讓她忍不住大推「吃起來爽度大增！」

原PO在《 Costco好市多商品經驗老實說 》中PO文提到，日前她去逛好市多時，在冷凍櫃中發現一款新品「法式莓果可麗餅」，一開始她抱持著有可能會踩雷的心情買下去，沒想到買回家後竟好吃到讓她直呼「好險有勇敢買了它！」原PO表示，可麗餅的內餡有滿滿的卡士達醬包覆在餅皮裡，就連覆盆莓、黑莓和藍莓的用料也很豐富，吃起來酸酸甜甜完全不膩口。重點是原PO買回家後，冰在冷凍庫兩個小時才拿出來吃，有些莓果結了一點冰，但吃起來更是「爽度大增」，冰冰涼涼的口感使她大呼「好吃！超推！」

只見照片中的可麗餅一盒共有8入，售價為299元，平均一片37元，每一塊都有差不多一個手掌大，從側面看起來餅皮也相當厚實，加上粉紅色與黃色餅皮相間排列，光看外觀就會讓人忍不住想買回家嚐鮮。不過原PO也提醒，此款可麗餅的保存期限不長，所以開封後要盡快在期限內吃完，才不會錯過絕佳滋味。

PO文一出後，立刻引來網友瘋狂討論，紛紛留言表示「前幾天才剛買，真的不錯吃」、「光看外觀就覺得會很好吃了」、「感覺又要引爆一波搶購潮了」、「好市多的可麗餅幾乎都不會讓人失望，基本上CP值都很高」、「既漂亮又好吃，跟之前出的香蕉比，覺得莓果的更棒」、「比起香蕉口味的更不膩口，而且粉紅色的外觀真的好美啊」、「光賣相就很誘人，而且是真的好吃」。

不過也有網友建議「一定要當天吃完，我下午5點買，當天晚上真的很好吃，留兩個當隔天早餐，就已經出水很嚴重，所以還是要當天吃完才不會破壞美好的印象」、「還是覺得香蕉巧克力的比較好吃，因為這個怕酸的人可能會不能接受」、「是很好吃沒錯，可惜莓果出水快，要盡快吃掉，期望香蕉款再上架」。

近日一名女網友分享，好市多近期推出一款「法式莓果可麗餅」，不僅酸甜不膩口，用料也相當實在，讓她忍不住大推「吃起來爽度大增！」圖擷自Costco好市多商品經驗老實說
近日一名女網友分享，好市多近期推出一款「法式莓果可麗餅」，不僅酸甜不膩口，用料也相當實在，讓她忍不住大推「吃起來爽度大增！」圖擷自Costco好市多商品經驗老實說

好市多 Costco 巧克力 香蕉

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