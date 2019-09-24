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好市多隱藏「螞蟻系」新品 她推測必造成搶購熱潮

2019-09-24 16:37聯合新聞網 綜合報導

一名女網友PO文分享，她到好市多購物時意外發現一款「螞蟻系」甜點「法式可麗餅」，...
一名女網友PO文分享，她到好市多購物時意外發現一款「螞蟻系」甜點「法式可麗餅」，好吃到讓她推測一定會造成搶購風潮。圖擷自COSTCO好市多消費經驗分享區
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知名美式賣場好市多Costco）時常推出許多新品，高CP值的特價隱藏版商品更是時常造成民眾瘋搶。日前就有一名女網友PO文分享，她到好市多購物時意外發現一款「螞蟻系」甜點，一口咬下就有滿滿的卡士達醬和濃郁的香蕉味，搭配榛果巧克力醬更是完美無瑕，讓原PO大呼「這東西一定會造成搶購熱潮！」

原PO在「COSTCO好市多消費經驗分享區」中提到，日前她到台北北投店的賣場購物時，發現貨架上出現了這款「法式可麗餅」的新品，買回家嘗鮮後對口味驚為天人，不僅有香濃的卡士達醬，還咬得到新鮮的香蕉，裡頭的榛果醬更是一絕，讓人瞬間就將8片吃光光，重點是售價只要299元。

原PO也表示，由於她吃甜的程度一般，所以她覺得這款可麗餅的甜度剛剛好，目測下來巧克力醬大概佔了3分之1左右，並推測可能是剛推出的新品才會沒什麼人購買，還笑說「都沒人拿這好貨，路人還一直看我拿的是什麼東西」，但她預測這款可麗餅一定會造成搶購風潮，所以PO文推薦給大家。

貼文一出後，立刻吸引網友瘋狂留言，許多有吃過該款商品的網友表示，「雖然吃了會胖，但是上次看到還是買了，因為真的很好吃」、「韓國的Costco也有賣，是莓果口味的超好吃」、「中和店剛試吃玩，香蕉沒有很熟，是Q的有點澀澀的，卡士達醬好吃」、「莓果的很好吃，甜中帶酸，更有層次感」。

不少人因為抗拒不了美食的誘惑，不顧身材還是買來嘗鮮「看完後減肥又是下個月的事了」、「為了這個胖我可以」、「我今天本來要買的，但是因為在減肥所以又默默放回去」、「真的很好吃，但是好罪惡」。

這款可麗餅咬下就有滿滿的卡士達醬和濃郁的香蕉味，搭配榛果巧克力醬更是完美無瑕。圖...
這款可麗餅咬下就有滿滿的卡士達醬和濃郁的香蕉味，搭配榛果巧克力醬更是完美無瑕。圖擷自COSTCO好市多消費經驗分享區
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好市多Costco甜點

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