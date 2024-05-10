「閨蜜、顏值」都是大陸用語！台灣網友曝流行關鍵：真的好用

網路時代下，隨著抖音、小紅書崛起，不少中國大陸用語傳入國內，許多台灣年輕世代的用字遣詞也逐漸受到影響。近日就有一名網友分享一張兩岸用語對照圖，震驚發現「閨蜜」和「顏值」居然都是大陸用語，照台灣的講法應該是「姊妹淘」和「容貌」，引起熱烈討論。

原PO在PTT發文表示，他在網路上看到一張兩岸用語對照表，發現生活中常聽到的「閨蜜」和「顏值」，居然都是大陸用語，「閨蜜的台灣用法應該要講姊妹淘，顏值也可以用容貌代替」，連許多網友常說的「在線等」，以及「走心、高清、吃貨」等詞彙，也都非台灣用詞，令他感到十分震撼。

貼文引發熱烈討論，網友紛紛表示「網紅也是中國來的，台灣好像沒詞替代」、「姊妹淘是45歲以上才用的」、「閨蜜聽十幾年了，姊妹淘現在反而沒人用」、「顏值真的是，以前台灣沒有這個詞」、「不過顏值這個詞真的不錯，直接把看臉打分數這個行為具象化了」。

有網友指出，其實「顏值」是從日文「顏面偏差值」來的，大約10年前在微博開始興起；而「閨蜜」則是從「閨中密友」演變而來，台灣人過去頂多簡稱為「閨密」，生活中就是用「姊妹淘」，近年來受到大陸用語影響，才紛紛開始使用「閨蜜」一詞。

也有人認為，網路時代之下，不少用字遣詞本來就會混著使用，「聽得懂就好」、「其實語言本來就互相影響」、「有些講法台灣本來就都會用」、「少用不代表就是支語吧」。