年薪80萬男疑惑「該花20萬牙齒矯正嗎？」 過來人狂點頭：值得！

許多人在高中到出社會階段，會做牙齒矯正，避免咬合不正問題，同時讓牙齒更美觀。不過日前有網友表示，許多牙醫評估他全口矯正的費用為12-18萬，讓他猶豫「我一年才賺80萬左右，要在牙齒花20萬有點扛不住」，詢問大家「是不是應該要花下去？」

一名網友在PTT發文表示，他牙齒經過多位醫師評估後，都建議要做全口矯正，費用落在12-18萬左右，但原PO指出「我一年才賺80萬出頭，要在牙齒花快20萬有點扛不住，稍微爬文也發現差不多就是這個價格」，讓他猶豫「畢竟牙齒要用一輩子，是不是還是要花下去？」

貼文一出，有許多過來人回應「不算貴，牙口很重要」、「幾乎都是0利率分期，我覺得還好吧」、「現在還不做，只會越來越貴喔」、「如果影響到牙齒健康的話，還是建議做吧」、「矯正值得喔，牙齒亂不好清潔的話，以後只會花更多」、「講話或露齒笑好看是無價的」、「現在牙齒矯正都可以12期零利率了，如果是超亂的那種，建議早點做，如果只是一兩顆歪，就可以再想想」、「做到好至少要2-3年，建議做啊，而且20萬也不是一次就花掉的，而是你每次看醫生都可以分期繳費」、「真的很值得，牙齒亂食物會卡牙縫，蛀牙的話牙套一顆2萬元」、「絕對值得，我之前牙齒很醜，矯正後交了好幾任女友，花在自己身上的錢當然值得」、「這等於最便宜的整形，如果你有咬合的問題，當然就必須做，而且這也不是一次付完」。