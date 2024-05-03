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她嫌微波飛機餐「不好吃不健康」 科學解釋：和料理本身無關

聯合新聞網／ 綜合報導
通常搭飛機都會享用機上餐點，但有人覺得好吃也有人覺得難吃。示意圖／ingimage
通常搭飛機都會享用機上餐點，但有人覺得好吃也有人覺得難吃。示意圖／ingimage

不論出國旅行或洽公，長時間搭機都會享用到機上餐點，航空公司也時常變化餐點內容和品質，當作吸引顧客的賣點之一。不過有一名女網友認為飛機餐都是微波加熱食品，感覺就不好吃也不健康，但貼文卻讓其他人不表認同。

原PO在PTT發文表示，冷凍食品拿到飛機上再加熱，感覺很不健康也不美味，但如果肚子很餓還是可以吃下肚。她也透露曾看過朋友拍的微波食物照片，微波水都附著在食物上面，跟阿嬤冰箱拿出來的食物感覺差不多，讓她看了很想吐，不禁想問：「飛機餐事實上難吃對吧？」

對於原PO的看法，多數人不以為然，「不會，我吃很爽」、「太空人吃超加工食品，也沒人該該叫！要好吃，就坐私人飛機，管你酒池肉林還是開趴都沒人管」、「比較沒那麼好吃，要說到難吃是比較誇張啦」、「還不錯了啦，那麼挑就不要吃啊」、「高空味覺會不一樣，不能跟現做高級比」、「不會啊，吃飛機餐是我出國一大樂趣」、「台灣飛機餐其實不難吃，但其他國家就不好說了」、「不會啊，之前吃星宇胡同燒肉超好吃」。

還有網友認為商務艙的餐點更好吃，「商務艙的才是正常食物」、「商務艙餐點絕對夠水準」、「商務艙不錯吃啊」、「星宇商務艙是好吃的」、「亞洲跟中東籍航空，長程商務、頭等會比較好吃」。

聯合報就曾報導過，飛機餐難吃是有其科學道理，機艙內的壓力、濕度和噪音環境等因素，都會削弱乘客的嗅覺和味覺，導致容易食之無味。

噪音 星宇航空

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