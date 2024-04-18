陸客吃到台灣1點心驚為天人 唯一遺憾「沒多買兩盒回家」

台灣的美食小吃風靡全球，許多前來旅遊的外國遊客除了大飽口福之外，也會購買一些在地的特色伴手禮回去送人。有一名中國大陸的女遊客在小紅書發文表示，她在台灣吃到一款甜點後驚為天人，還很後悔沒有多帶兩盒回家，極力推薦來台灣玩的朋友要記得多帶一些回去品嘗。

這名女遊客發文分享她來台灣玩的時候，吃到一款「芋頭流芯酥」，芋頭加鹹蛋讓她吃了非常驚喜，直呼「腦袋真的受不了」，而且還要搭配高山烏龍茶來解膩，完美的組合讓原PO相當滿意，唯一遺憾的是上飛機前只買一盒，讓她很後悔沒有多帶兩盒回家。原PO也呼籲要來台灣玩的朋友們，記得買這款芋頭流芯酥，「不管送人還是自己吃，都非常受歡迎」。

貼文吸引不少討論，「芋頭酥可以考慮買『先麥』或『阿聰師』是芋頭酥專賣店，也有蛋黃流沙，好不好吃我也不知道，因為我不愛吃這種餅，但我買送人都是買這家，因為是公家接待外賓的特點」、「好吃，我們超市也有賣」、「終於，不要再買鳳梨酥了，芋頭酥真的很好吃，我自己很喜歡犁記的芋頭酥」、「下次可以試試裕珍馨奶油酥餅，也好吃的」。