快訊

空軍P-3訓練驚傳意外 小牛飛彈練習彈「不明原因」掉入海中

下班注意！3縣市大雨特報 強降雨恐持續至晚間

影／女推輪椅叔叔領貸款「逼簽字」...銀行員急報警 意外揭恐怖真相

陸客吃到台灣1點心驚為天人 唯一遺憾「沒多買兩盒回家」

聯合新聞網／ 綜合報導
許多外國遊客來台灣遊玩時，都會買一些熱門的伴手禮美食回去送人。 聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
許多外國遊客來台灣遊玩時，都會買一些熱門的伴手禮美食回去送人。 聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

台灣的美食小吃風靡全球，許多前來旅遊的外國遊客除了大飽口福之外，也會購買一些在地的特色伴手禮回去送人。有一名中國大陸的女遊客在小紅書發文表示，她在台灣吃到一款甜點後驚為天人，還很後悔沒有多帶兩盒回家，極力推薦來台灣玩的朋友要記得多帶一些回去品嘗。

這名女遊客發文分享她來台灣玩的時候，吃到一款「芋頭流芯酥」，芋頭加鹹蛋讓她吃了非常驚喜，直呼「腦袋真的受不了」，而且還要搭配高山烏龍茶來解膩，完美的組合讓原PO相當滿意，唯一遺憾的是上飛機前只買一盒，讓她很後悔沒有多帶兩盒回家。原PO也呼籲要來台灣玩的朋友們，記得買這款芋頭流芯酥，「不管送人還是自己吃，都非常受歡迎」。

貼文吸引不少討論，「芋頭酥可以考慮買『先麥』或『阿聰師』是芋頭酥專賣店，也有蛋黃流沙，好不好吃我也不知道，因為我不愛吃這種餅，但我買送人都是買這家，因為是公家接待外賓的特點」、「好吃，我們超市也有賣」、「終於，不要再買鳳梨酥了，芋頭酥真的很好吃，我自己很喜歡犁記的芋頭酥」、「下次可以試試裕珍馨奶油酥餅，也好吃的」。

伴手禮 小紅書

延伸閱讀

競爭對手是全世界120個國家 台中「小芋仔」喜奪食品界米其林二星

李亞鵬欠債1.8億還完了嗎？嫩妻海哈金喜揭現況 曝和李嫣關係

放下美國2.5億豪宅不住 陳冠希攜妻女長住東京

訪台陸生變北京大學老師了！女學生最愛馬英九「這句話」 網：氣質就能看出哪一岸

相關新聞

陸客吃到台灣1點心驚為天人 唯一遺憾「沒多買兩盒回家」

台灣的美食小吃風靡全球，許多前來旅遊的外國遊客除了大飽口福之外，也會購買一些在地的特色伴手禮回去送人。

被怪盜基德偷了？想嚐鮮訂兩個柯南聯名漢堡都「沒料」 網笑：神偷退休只好外包

日本麥當勞最近與《名偵探柯南》合作推出限定販售炸雞漢堡，於（4/17）正式發售新口味「油淋雞起司炸雞漢堡」，與聯名的主打單品「龍田炸雞漢堡」。日前有網友發文表示，訂了兩個漢堡想裹腹，結果送來的漢堡卻只有麵包跟菜，讓他傻眼。貼文一出，引發網友熱議。

淡水女騎士「背上掛一條蛇」！她目擊嚇翻不敢說 結局曝光了

隨著天氣逐漸變熱，許多動物也紛紛出籠上街。近日有一名網友表示，她前幾天晚上在騎車回三芝的路上等紅綠燈時，驚見前面女騎士的背後纏著一條蛇，從坐墊爬到脖子附近，驚嚇之餘也「非常想告訴她」，但又怕驚嚇到她，最後結局隨之曝光了。

他崩潰「鄰居的鞋子臭到不可思議」 淚喊：走廊差點出人命

腳臭可能會讓人受不了！日前一名網友發文表示，鄰居家的鞋子臭到不可思議，每次電梯一打開就差點暈倒，總是要幫忙噴香水，而對方買了鞋櫃更可怕，打開鞋櫃時讓他直呼「差點出了命案」。

帶所有存款來台灣！俄正妹霸氣向男友求婚：沒錢我養你就好

曾在中國大陸學中文的俄羅斯女子Mila，五年前透過交友軟體認識一位台灣男子，為了與當時沒工作、沒錢的男友在一起，她決定帶著自己所有存款來台灣，並告訴對方「沒關係，我養你就好」，霸氣向男友求婚。

她在公廁綁頭髮被嗆！清潔阿嬤開罵「保護洗手台」 網傻眼：有何不可？

許多人出門在外時，會到公共廁所邊照鏡子邊整理儀容。不過近日一名女網友在公廁綁頭髮時，卻被清潔人員禁止，責怪她綁頭髮會讓頭髮掉在洗手台，讓她感到十分不解，詢問眾人為何不能在公廁綁頭髮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。