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帶所有存款來台灣！俄正妹霸氣向男友求婚：沒錢我養你就好

聯合新聞網／ 綜合報導
俄羅斯女子Mila在台灣男友最潦倒時，霸氣向對方求婚。圖／截自Youtube
俄羅斯女子Mila在台灣男友最潦倒時，霸氣向對方求婚。圖／截自Youtube

曾在中國大陸學中文的俄羅斯女子Mila，五年前透過交友軟體認識一位台灣男子，為了與當時沒工作、沒錢的男友在一起，她決定帶著自己所有存款來台灣，並告訴對方「沒關係，我養你就好」，霸氣向男友求婚。

Youtube頻道「不要鬧工作室」近日邀請Mila上節目，分享自己與台灣男友從認識到結婚的過程。Mila提到，2017年她赴中國北京學中文，2019年透過交友軟體，認識了一位住在台北的台灣男子，由於兩人對藝術都有興趣，相談甚歡後，慢慢發現彼此有許多共同點。

聊了兩個月後，Mila決定到台灣旅行，並且第一次與該名男子見面。沒想到在短短5天內，Mila就深深愛上對方，兩人開始正式交往，但由於Mila在上海還有工作，後續便返回中國。然而，2020年初新冠疫情爆發，上海即將封城之際，在男友建議之下，Mila決定先來較為安全的台灣避難。

Mila表示，當時男友沒有工作、沒有錢，只有一份實習，因此她決定帶著所有存款到台灣與男友在一起，雖然身邊很多人覺得這是個危險的決定，畢竟他們只交往了幾個月，「但我已經確定他就是我的唯一，我跟他說沒關係，我養你就好」。

不過，Mila剛搬到台灣時日子並不好過，她與男友兩人擠在一個很小的公寓，她負責出錢買食物和生活用品。然而當時她也無法找到一份正式工作，因此存款很快就花光，「但我相信只要不放棄，事情會有好轉的時候，事實上也是如此」。Mila表示，一兩年後，現在她已經有自己的事業，男友也找到一份很酷的設計工作，兩人幸福的結婚了。

Mila說，「我媽媽之前常講，不要因為對方的財富而嫁給他，因為那些東西有天可能會不見，要因為對方個性而嫁，因為那些特質會一直存在。」影片最後，她開心表示，作為台灣媳婦，現在的她很幸福。

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