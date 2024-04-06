一不注意就踩雷！陸女遊日搭電車一舉動被猛盯 嘆潛規則多：不想再去了

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日本一直以來都是港人旅遊熱門地點，最近日圓匯率下降刺激更多旅客遊日。而近日就有位中國女到日本旅遊後，抱怨電車不成文規矩令人難受，表示「不想再去日本了」，引起不少網友留言討論，並分享曾經在日本電車因為這些不成文規矩而遇到的經歷。

近日有位中國女子在社交平台小红書以「不想再去日本了」為題，分享自己到日本旅遊後的親身體驗，表示日本不成文的規矩很多，「做得不好就會一直被盯著」，樓主之前搭乘日本電車，車廂人多擁擠，但就因為沒有把背包放在前面，便「被日本妹子瞪了」，一開始樓主對此還疑惑無故被「瞪」的原因，「後來看一大圈才總結可能是因為背包擋道了」。

除此之外，樓主曾經在日本早上需要拖著行李箱出門，行李箱上面放了一個塑膠袋裝著幾瓶水，當天下大雨「吹得頭髮亂了也沒察覺」，然後在電車上一直被日本人看著，雖然樓主表示有機會是自己太敏感，但也覺得在日本自己不知道這些不成文規矩會感到十分不自在，「做得不太好就會一直被盯著，挺難受的」，感覺日本整體感覺很壓抑，不適合「內耗的人」。

帖文一出後也引來許多網友留言討論，留言中有不少網友都因為日本不成文規矩而遇到奇葩經歷，除了在電車擁擠時，日本乘客習慣將書包放在前面之外，其中一位網友更因為曾經在日本車廂內打電話，手機直接報廢，「所以從日本搬來新加坡生活了。不瞞您說，我在日本電車車廂打電話，被日本大叔摔過手機，每次出差回去，一落地我就有種窒息感。就是那種，雖然很繁華熱鬧，本來應該吵鬧的地方卻沒人說話的那種很詭異的感覺。」

而該不成文規矩是手機進入車廂時需要設定為震動，以免因為噪音騷擾其他乘客。也有網友質疑日本人不喜歡別人翹二郎腿，「我甚至在東京電車翹二郎腿都被某位大爺掰下來了」、「日本還有很多不成文的小規矩：開車人家給你讓了，你要打雙閃感謝；上電車手機要震動；上電車帶上去的飲料要擰蓋子的瓶裝上、電梯要靠右站（關西靠左）」。

有不少網友都留言討論樓主的「背包事件」，「背包注意一下吧姊妹，有的人在滿員電車上把包包背在後面，他稍微挪一下身子，那包就直接懟別人臉上動來動去的，真的很煩。」、「原來把包包挪到前面是這種說法啊，之前旅遊的時候看到電車上不少人反過來背包，還以為是小偷多」、「行李箱放水瓶呀、頭髮衣服有雨，沒什麼的。唯一就是背包往前背好一點，上下車的人不好走，而且人多的時候書包會刮到後面人的臉。 行李箱也是，倒著拖著走的話容易絆倒人。大部分的人都是平行拉著走的。盡量不產生麻煩就行了，不然絆倒人吃虧的是自己。」

有一部份網友就認為是樓主過分敏感，「你真的想多了，除了那種愛管閑事的，其他根本沒人在意你」、「主要是你自己想太多，日本人自己也沒多守規矩」、「我倒是沒怎麼感覺到，我覺得東京人並不在意別人怎麼做」、「我發現在日本和韓國留學的大學生特別守規矩，怕他們被本地人訓斥」、「不用管日本人自創的那套規矩，不是國際通用的規矩完全不需要內耗，被提醒了之後看一看是不是真正的日本規矩，再選擇性遵守就行。不是國際通用的規矩你剛開始不知道，沒必要太自責」。

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文章授權轉載自《香港01》