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妳有在超慢跑嗎？ 網討論踴躍：我媽超認真做

聯合新聞網／ 綜合報導
超慢跑不受限地點，不管是在戶外或室內都可進行。示意圖／ingimage
超慢跑不受限地點，不管是在戶外或室內都可進行。示意圖／ingimage

近年很夯的運動問候語是「你有在超慢跑嗎？」有一位女網友在ptt以「女孩子有在超慢跑的嗎？」為題貼文說，看展時剛好有老師帶超慢跑，她也跟著跑了一下，10分鐘就不行了，覺得好累，對於這麼累人的運動，她便想問「現在還有女孩子在超慢跑的嗎？」

原PO有問現場指導超慢跑的老師「會累嗎？」老師說「很輕鬆啊！隨便都能維持半小時」；下面有一位跟著跑的阿婆，老師問她跑多久，她說「跑一年了，瘦了10公斤，糖化血色素從7.多降到5.多」。

貼文底下網友們討論踴躍，有人回應「我媽，超認真做！氣色真的有變好」、「有啊！沒跑30分鐘不會瘦，看影片一邊跑很容易就達到了」、「就是因為可以邊看電視邊做才有興趣，而且其實也不會喘，就是小腿痠，因為我可能用太多前掌了」。對於原PO跑10分鐘就會累，有人點出「對於沒慢跑過的人會累，1年瘦10公斤還好而已，最近我剛靠挑選食物和健走，1個月就瘦2.5公斤了」。

有人表示要減重不只超慢跑，還有其他運動和方式也可以達成，「飲食也要調整，還有跑的時間跟次數，我從3k慢慢加到25k，一週2-3次，3月瘦18公斤，但游泳跟跳繩其實也有不錯的效果」、「體重體脂也有降，但我覺得優點主要在改善心肺功能跟維持心情好跟比較能集中精神的部分」。

沒有試過的人說「不知道，我要練習看看」、「小腿酸（或腳底痠痛）前幾次會，可以試試看持續幾個月，看你覺得喜不喜歡」、「自己在家試跑3次，可能姿勢不對加太久沒跑步，腳踝整個卡卡的，後來就改去跑跑步機了」、「超慢跑我也不行，還是習慣TRX跟瑜珈」。

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