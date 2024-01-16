五金行1塑膠商品破500元 他嚇瘋：以為在百貨公司買東西

有時候想買一些家庭備品、小零件等，會到五金行購買。不過日前有網友發現，光是一個「塑膠擦手紙盒」就要價550元，讓他直呼「以為在百貨公司購物，這個物價是最低薪6萬元國家的價格嗎？」

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，市場旁邊的家庭五金行在他印象中，不是都賣便宜的商品嗎？但他去逛逛之後發現，光一個塑膠的擦手紙盒就要價550元，他直呼「這讓人以為在百貨公司購物，這種商品在淘寶跟蝦皮都可以買好幾個了，這物價應該是最低薪資6萬元的富裕國家物價」。

不過文章曝光後，許多人反支持店家，直言「人家不用店面租金嗎？請店員不用錢？」、「我家附近的雜貨店最便宜馬桶刷要199元，一樣款式到網路買只要99元，自己多上網路找吧」、「至少人家有明確標出價格，訂價就在那邊，買賣看個人」、「店租跟店員薪水不用當成本嗎？而且商品也要看牌子吧」、「你可以選擇不要買，你以為是進去10元商店嗎？」、「如果不急著用的話，我都會去網路看看有沒有更便宜的」、「實體商店的好處是價格公開，商品也摸得到，可以直接確認你要的尺寸跟材質，買完又可以立即用」、「550元真的很誇張沒錯，但是你買東西可以看標價啊」。