夜市吃什麼CP值最高？ 老饕曝「2美食」：便宜又很飽

台灣夜市充滿著許多平民美食，也因此成為民眾肚子餓時的好去處。近日，有民眾在PTT好奇表示，若想在夜市吃的飽又營養，要怎麼吃才會CP值最高，引起網友熱烈討論。

原PO以「夜市吃什麼cp值最高？」為題發文稱，若不考慮用餐的多樣性，只想在夜市吃的飽又營養，且CP值高的話，應挑選何種小吃才最恰當。貼文底下，許多網友紛紛指出，夜市小吃的價格正逐漸上漲，早已不如之前便宜，「沒有，夜市就是吃爽的」、「夜市哪來的CP值」、「夜市應該不是吃營養，是吃快樂的」、「夜市沒有3、5百別想吃飽，哪來的CP值」。

不過，其他網友則點名「小火鍋、牛排」是夜市裡CP值最高的食物，「小火鍋啊！」、「可能小火鍋類？」、「雞腿排加麵，番茄醬不用錢的加，濃湯喝到飽」、「一般我都吃夜市牛排、雞排、豬排，肉快跟臉一樣大，鐵板麵也可以加大，堆的跟山一樣，吃一份就超飽，加上無限暢飲的紅茶，只要100～120元」。