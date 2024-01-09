快訊

領先傳統開票！聯合報推機率分配模型 搶先預測2024大選結果

高端疫苗成「反綠」政治提款機 可說是民進黨咎由自取

港大博士生寫論文下海當直播主 秀場3年陷人心欲望漩渦

醫師跑節目通告貼出高鐵「這1幕」是標配 網大讚：我也是！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名醫師日前分享自己搭高鐵的照片，指出「該組合是我上通告的標配」，讓不少網友頗有共鳴。示意圖，本報系資料照片
一名醫師日前分享自己搭高鐵的照片，指出「該組合是我上通告的標配」，讓不少網友頗有共鳴。示意圖，本報系資料照片

你在搭高鐵前，會買什麼東西來吃呢？一名醫師日前分享自己搭高鐵的照片，指出「該組合是我上通告的標配」，讓不少網友頗有共鳴，直呼「+1」、「我也這樣」！

小兒科醫師王韋力日前在臉書貼出一張高鐵車廂照，表示「坐高鐵，吃台鐵便當，是我上通告的標配」，沒想到意外釣出一堆網友留言，紛紛大讚台鐵便當很好吃。

更有許多網友頗有共鳴，紛紛指出「我也都這樣耶！高鐵上吃台鐵便當」、「這排骨…太黯然…太銷魂了！」、「台鐵便當好吃」、「台鐵便當就是有一種懷念的味道」、「雙鐵通吃」、「台鐵便當才是經典」、「台鐵便當真的好美味」。

也有不少網友留言調侃「有一種買買麥當勞到肯德基去吃的感覺」、「人在曹營，心在漢的fu」、「我都坐台鐵，省下來的錢吃高鐵便當」。

台鐵 便當 高鐵

延伸閱讀

上海妹搭台灣高鐵大讚1設計「不愧是寶島」 陸網同感：真的很人性

高鐵奇景「活生生大型行李」出沒！網傻眼：小孩竟不如珍貴物品？

買房選高鐵站？他點名台中「根本一日生活圈」 在地人全搖頭

不用站到底！返鄉投票期間高鐵票賣完怎麼辦？ 內行人曝1解決方案

相關新聞

醫師跑節目通告貼出高鐵「這1幕」是標配 網大讚：我也是！

你在搭高鐵前，會買什麼東西來吃呢？一名醫師日前分享自己搭高鐵的照片，指出「該組合是我上通告的標配」，讓不少網友頗有共鳴，直呼「+1」、「我也這樣」！

遇到殭屍怎辦？她憂新自強號自動門超危險 乘務員一句話暖暈全網

台鐵新自強號EMU3000型在2021年底正式投入營運，極簡的設計風格讓人耳目一新，更被被譽為「最美自強號」。近日，有女網友在搭新自強號時，看著車廂內的自動門，突然腦洞大開「遇到殭屍怎麼辦？」，然而乘務員聽到女子的想法後，只溫暖回應一句話就讓全網暈爆。

魅力太強！手搖飲店外驚見一堆人「工地上排隊」 網傻眼：拚了命都要喝

日前，人氣連鎖手搖飲「八曜和茶」與「一沐日」聯名，吸引不少人排隊搶買。就有一名女網友路過一沐日板橋三民店時，發現店外正在道路施工，但仍有一堆民眾站在木板搭建的通道上，排隊等飲料，讓她不禁驚呼「一沐日的魅力太強了」。

洗衣神物他驚訝「很多人不知道？」 內行曝：1優勢值得買

現在洗衣產品多元，除了傳統的洗衣粉、洗衣精外，也有洗衣球供消費者選擇。日前有位網友表示，他發現很多人不知道「洗衣球」，但他雖然知道有這項產品，仍疑惑「洗衣球的單價比洗衣精還高，優勢是什麼？有洗得比較乾淨嗎？」對此，內行人曝「方便」是最大的優勢。

她嘆彌月禮夾「這1物」超困擾 全網點頭：眼一閉就丟了

在傳統習俗中，當家裡剛出生的孩子滿月，家長為了表達喜悅，會以送彌月油飯或蛋糕的方式，將喜訊分享給親友。不過，近日臉書粉專「我的無禮，因為你值得」指出，彌月禮盒裡附的「小孩照片」很棘手，直接丟掉又怕太失禮，貼文一出，引起許多網友共鳴。

台南鹹酥雞攤出現「1高檔食材」 超甜價格全場直呼：想衝

鹹酥雞攤的食材非常多樣，一名台南網友分享，近日在買鹹酥雞時，發現店家居然有在賣一片300元的烏魚子，直呼是第一次見，很想嚐鮮。貼文發出後，眾人感到十分羨慕，紛紛表示「好想衝去買」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。