醫師跑節目通告貼出高鐵「這1幕」是標配 網大讚：我也是！
你在搭高鐵前，會買什麼東西來吃呢？一名醫師日前分享自己搭高鐵的照片，指出「該組合是我上通告的標配」，讓不少網友頗有共鳴，直呼「+1」、「我也這樣」！
小兒科醫師王韋力日前在臉書貼出一張高鐵車廂照，表示「坐高鐵，吃台鐵便當，是我上通告的標配」，沒想到意外釣出一堆網友留言，紛紛大讚台鐵便當很好吃。
更有許多網友頗有共鳴，紛紛指出「我也都這樣耶！高鐵上吃台鐵便當」、「這排骨…太黯然…太銷魂了！」、「台鐵便當好吃」、「台鐵便當就是有一種懷念的味道」、「雙鐵通吃」、「台鐵便當才是經典」、「台鐵便當真的好美味」。
也有不少網友留言調侃「有一種買買麥當勞到肯德基去吃的感覺」、「人在曹營，心在漢的fu」、「我都坐台鐵，省下來的錢吃高鐵便當」。
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