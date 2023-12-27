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吃火鍋必加什麼食材？ 老饕點名「唯一信仰」：吸爆湯更讚

聯合新聞網／ 綜合報導
煮火鍋時，一定要加的火鍋料是什麼？示意圖／Ingimage
煮火鍋時，一定要加的火鍋料是什麼？示意圖／Ingimage

台灣人愛吃火鍋，除了各式各樣的火鍋店排滿人潮，有人也會選擇在家煮火鍋，尤其在冷冷的天氣，喝下熱湯更是能溫暖身體。對此，有人發起討論，好奇大家煮火鍋時，一定要加的火鍋料是什麼？貼文一出後，也引起廣大網友熱議，最多人稱這品項是火鍋的「唯一信仰」！

臉書「爆料公社」粉絲團小編日前發起討論，以「火鍋裡必加的是什麼」為題，好奇大家除了涮煮火鍋肉片，還會加入什麼蔬菜及火鍋料，讓湯頭更鮮甜？意外引來五千多名網友留言回應。

針對火鍋必加的配料，網友各有喜好，紛紛指出「蟳味棒、凍豆腐」、「當然是芋頭南瓜」、「豆皮、芋頭」、「湯要甜一定要加蛤蜊高麗菜跟蘿蔔」、「高麗菜，凍豆腐，豆皮」、「豆腐、火鍋料」，其中燕餃、魚包蛋、米血、丸類等各式火鍋料都有被點名。

不過，最多人點名的火鍋料其實是豆皮，網友紛紛表示「豆皮必備啊」、「豆皮，沒了豆皮火鍋沒了靈魂」、「豆皮！吸爆湯讚」、「豆皮類..靈魂人物」、「豆皮要加很多！」、「豆皮，唯一信仰！」、「豆皮，外加一碗沙茶醬」。

火鍋 芋頭 高麗菜 南瓜 蛤蜊 爆料公社

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