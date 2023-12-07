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「學習獨立」當兵不如一人在外租房？ 他提見解掀網戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，在外面自己租房學會處裡生活大小事，才能真正獨立、變成熟。示意圖/ingimage
一名網友表示，在外面自己租房學會處裡生活大小事，才能真正獨立、變成熟。示意圖/ingimage

許多人覺得當兵使人長大，能夠成為一名真男人，但有網友不這麼認為，並指出唯有自己在外面租房子生活，才能夠學習獨立。話題曝光後，引起網友們的論戰，有人覺得「住家裡就是廢物養成班啊！」，但也有人覺得「自願役簽下去，你就成熟了」。

一名網友5日於臉書社團「匿名公社」表示，自己真心覺得，現在當兵根本無法讓一個男孩成熟，只有在外面租房子過，才能讓自己獨立，但前提是不跟父母伸手要房租。他解釋，因為自己住過外面，才知道壓力有多大，除了要支付房租、學費、飯錢、日常用品的花費，還要自己洗衣服、打掃、追垃圾車，處理生活中大小事。原PO直言，看過很多男性到30歲，從大學讀書時期到有工作了，卻都還是住在家裡，什麼事情都是長輩煮飯、打掃家中，自己在家就是整天玩電腦，也不怎麼打掃房間，家裡的整理則是能逃就逃，因此他認為這類人不具有獨立、成熟的特質。

此話題在社群上引發討論，有網友認同回應：「獨立生活過2到3年才會長大」、「住家裡就是廢物養成班啊！」、「我也是這麼覺得，真的要自己持家過，才能明白其中的眉角」、「當兵本來就不會讓人成熟，經濟獨立、生活獨立，為自己而活，才是成熟的第1步」、「當兵只是一個社交，人際磨練營，又不是家政課，還希望會變成熟」，但有人反駁：「自願役簽下去，你就成熟了」、「來個兩年就可以『熟』透了」、「被社會毒打過的人就會成熟，當兵就是被社會毒打的第1步」、「你當的兵是兵嗎？當過2年以上再來講」。

另外不少人點出：「人無法教會人成長，只有事能教人成長」、「這跟父母教育有很大關係」、「父母不放手是主因」、「不是當兵變成熟，是因為當兵前都在家裡有人幫忙照顧，當兵很多時候要靠自己，這時就會想怎麼自己去面對這些問題，有些人在這之前就自己獨力在外賺錢了，有人當兵完回家一樣當啃老族」。

租房子 父母

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