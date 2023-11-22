他拿「巨大悠遊卡」超商結帳！感應不到超尷尬 網笑：只剩搧風功能

一名台中司機是悠遊卡的粉絲，他自製了「巨大版悠遊卡」卻被乘客偷走丟掉，悠遊卡公司得知後，特別製作放大4倍的悠遊卡送給司機，並決定推出這款悠遊卡，此卡可正常使用。一名網友帶著巨大悠遊卡去超商結帳，沒想到不管用哪種角度都感應不到，讓他相當尷尬。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，他帶著悠遊卡公司近期推出的4倍大「巨大悠遊卡」去超商購物，結帳時卻一直感應不到，不管是直放、橫放或是翻面再試一次全都無法付款，店員也無奈地表示，「沒有喔，感應不到」，令他不禁直呼，「巨大悠遊卡讓我去超商結帳充滿了尷尬」，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「客人A在你後面，他非常火」、「排你後面的人，心裡感覺... 」、「我還以為是收藏用途，不是使用耶」、「打電話去問一下，要怎麼儲值才能一次到位」、「人真的很愛跟自己過不去…」、「哇～好讚喔～墊板有悠遊卡的功能耶！！！店員表示: 到底為什麼要出這種東西啦」、「只剩搧風功能」、「好好笑，店員一臉茫然無言」、「用手電筒照，看一下晶片跟線圈的位置～」、「往好處想想，你不會忘記帶出門或是找不到塞那裡去了」、「巨大悠遊卡當然要配巨大讀卡機 」。

有網友則認為一直感應不到，可能會造成店員困擾，「盡量不要浪費大家的時間啦，是覺得這樣，沒有惡意，趕緊刷完店員還有別的事情要做」、「送人可以，別拿出去用吧，製造別人困擾，放在家裡當當裝飾就好」。