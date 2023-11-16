他見Gogoro儀表板亮起1符號「這什麼？」 多數車主一眼秒懂

台灣的機車數量相當多，空氣品質也讓人憂心，許多人為了環保改騎電動機車，當中最知名的品牌就是Gogoro。一名Gogoro的車主日前發現車子的儀表板上出現一個特殊的符號，讓他摸不著頭緒，只好PO上網求助，不少內行人一看就知道問題出在哪。

原PO在臉書「GOGORO CLUB TAIWAN」貼出自己車子儀表板的照片，只見在「ABS」符號下方有一個黃色燈號亮起，上面還有驚嘆號的圖示，他將這個符號圈起來，詢問大家「請問圈起來的符號是什麼意思？」

不少車主解釋這是胎壓燈，「胎壓不足」、「胎壓問題」、「天氣冷，胎壓不足」、「天氣突然變冷，容易胎壓不足」、「胎壓偵測，要打氣了」、「它提醒你胎壓不足了（或異常）」、「也不能算天氣冷容易胎壓不足，主因還是原本就不足，快到了警示邊緣，又剛好冷天氣再降一點點胎壓，剛好亮警示」。原PO看了大家的留言後，也回覆表示已到店裡將輪胎打氣。

據Gogoro官網透露，從Gogoro 2系列開始就有選配「胎內式胎壓偵測器」，只要胎壓不足官方的建議值，就會亮起燈號，車主可上官網查詢自己車型系列的前後輪胎壓數值。