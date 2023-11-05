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學日本有車位才能買車？一票人敲碗快實行 網憂：住舊公寓會崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
網友建議台灣比照日本，買車前必須先取得固定車位證明。停車場示意圖。圖片來源／ingimage
網友建議台灣比照日本，買車前必須先取得固定車位證明。停車場示意圖。圖片來源／ingimage

在日本買車前，必須先取得固定車位證明，若是自家沒有停車位，就須另外租車位，否則相關單位將拒絕發放新車牌照。為了解決台灣嚴重的違規停車亂象，PTT網友建議比照辦理，許多人都認同此做法，直呼「沒車位的真的不該打腫臉養車」，但也有人擔心「住舊公寓的會崩潰」。

一名網友在PTT發文表示，台灣違規停車嚴重，馬路上充斥違停車輛，進而影響交通秩序，有時警察甚至會無視違停，也不給民眾檢舉開單，他認為，最簡單的解決辦法就是學習日本做法，限制沒有車位的民眾不准買車，或是另外課稅，但他也擔憂，南部一堆汽車直接停在巷口、騎樓，這些人恐怕非常反彈此做法。

不少人認同學習日本，網友留言「OK，我家有平面車庫」、「那些沒車位的，真的不該打腫臉養車」、「一堆房子一樓叫車位但根本不當車位」、「OK，因為我沒有車」、「租車位也算啊」、「拜託趕快實行」、「絕對可以，關鍵是定義跟執行」、「早該這樣」、「有車位才能買車很難嗎」、「自己的東西放自己地方合理吧」、「學新加坡吧，汽車擁車證245萬起跳」。

但也有人留言「所以台灣要怎麼定義車位」、「北部可以嗎，一堆住舊公寓的會崩潰吧」、「不可能改啦，會先要求機車有停車位」、「一堆租鄉下掛名車位好了，哪有什麼難」、「誰敢實行，保證之後沒票」、「南部人大概9成會反對」、「沒人敢過啦，不要選票？」

車位 買車 違停 PTT

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