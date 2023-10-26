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友人新家裝潢冷氣效果好、他一吹嗨爆 鄉民不推再揪戰犯「設計師亂畫」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在ptt發文認為吊隱式冷氣比壁掛式冷氣還要好，隨即有不少人留言列出優缺點。 示意圖／ingimage
一名網友在ptt發文認為吊隱式冷氣比壁掛式冷氣還要好，隨即有不少人留言列出優缺點。 示意圖／ingimage

「完全感覺不到它的存在！」一名網友在PTT發文表示最近去朋友家，對「吊隱式冷氣」有了不同的觀感，認為其效果不僅比壁掛式的還好，而且一台冷氣全室內都吹得到，又超級安靜，不少人認為真的裝過回不去，舒適又美觀，然而文章底下也有一堆人不挺，因為維修麻煩又要花更多錢。

該名網友寫道，朋友家裝潢二年多，新款的吊隱式冷氣效果打趴壁掛式冷氣，安靜美觀，一台吹整個室內都吹得到，又有隱藏感，如果是家裡空間小的人裝壁掛式冷氣，一進門看到主機就很有壓迫感，看電視時，風還會直接吹到人的頭上。

不過該篇文底下留言卻有相當多人無情打臉原po，認為吊隱式冷氣其實缺點一堆。「當管線漏水，冷氣不冷要維修的時候你就知道哪裡爛了」、「有錢就不是問題」、「我就吊隱式，我後悔，有夠難維護的，洗個濾網都很麻煩」、「難保養，要配水管，水盤會有水垢塞住，你家就下雨了，然後裝潢碰到水垢水開始發霉，時間不用很長，大約二年。」

還有人說他家中有裝，但不推，因為要調風向超不方便，「假如要拆冷氣，天花板也要拆掉」、「不是錢的問題，就覺得生活使用上不是很實用」「日常濾網清潔就很麻煩，家裡兩台吊隱路過」、「漂亮的東西就是貴。」

但也有人表示，保養其實很便宜，前提是要好拆，通常八成拆不到。「我裝五台吊隱維修孔都是開的比機體大，維修保養完全不是問題，要開的美觀，就是靠設計功力了」。網友直指，會說有問題的通常都是維修孔開錯位置，或開不夠大，不然就是主機位置亂放，建議設計時找冷氣廠商來討論不要全聽設計師的，吊隱名聲會這麼臭是因為設計師都亂畫。

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