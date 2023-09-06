日本觀光店家服務態度差 住日台人曝：1原因導致

日本身為觀光大國，每年接待全球各地眾多遊客，許多台灣民眾也常在休假期間飛往日本，體會異國文化，不過日前有網友認為2017年至2019年「遊客過載」，才導致當地服務水準下降，但文章曝光後，許多人認為「日本想發展觀光，為什麼是遊客要去體諒？」

一名網友在Dcard發文表示，近期有很多抱怨日本服務態度下降的說法，他認為主因是「日本遊客過載」，從2010年原PO定居日本時，發現去日本玩的幾乎都是西方人，雖然很多日本人因為語言不通，很怕外地遊客，但仍然熱心想幫遊客，到了2013年開始，日本服務生的英文開始好很多，他認為「當時以觀光角度來看，日本真的是最好的，甚至很多旅遊景點、藥妝店都有中文服務人員」。

接著原PO指出，從2017年至2019年開始，日本遊客已經非常滿載，餐廳服務生都沒什麼笑容，連話都不太想講，還看到車站售票機後面的服務人員，遊客按服務鈴詢問，車站人員直接指著奈良方向，就甩門把門關上，感覺一天被問了幾百萬次，很厭世的模樣。

文末，他認為「出國旅遊要批評日本同時，也要想想旅遊的行為是否造成別人的困擾？對一般日本民眾來說，遊客多只是爽到做生意的人，一般上班族沒什麼好處，現在日本要做大量遊客的生意，品質維持有難度」。

對此，網友批評「你也不是日本人，但一直假設遊客會造成日本人的困擾，或是你體感覺得日本旅遊如何，這些空想的內容就要規範別人，很沒有參考價值」、「我暑假去東京也沒遇到你講的問題，我遇到很多服務態度很好，而且有熱忱的工作人員」、「店家一天被問100次旅遊指南，那請問誰來體諒第一次去的遊客？語言不通才是原罪吧，乾脆把日本觀光簽證取消，大家只會說日本人感到困擾，怎麼沒人說台灣人的個性很熱情？難道日本人就是對的，台灣遊客就是錯的？」、「日本自己想發展觀光，越多觀光客他們賺越多，幫他們瞎操心什麼？」