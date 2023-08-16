新加坡開外掛？「地小、資源少」但競爭力超強 一票人讚：執政者有遠見

新加坡於1965年脫離馬來西亞後，從原先不被看好到如今經濟發展遠超亞洲許多國家，也印證了當時李光耀所說的「新加坡會生存下去」，新加坡不只生存下來，還成為了全球先進的經濟體之一。日前一名網友發文詢問，表示新加坡獨立時還跟第三世界國家差不多，「到底開了什麼外掛？」

原PO在PTT上發文，表示新加坡的國土就這麼小，也沒有什麼天然資源，回想在幾十年前剛獨立時，當時的經濟發展就跟第三世界國家沒什麼區別，然而現在卻能甩開其他東南亞國家好幾條街，他好奇提問，「新加坡在這期間到底開了什麼外掛？能夠逆風而行發展成現在這個樣子啊？」

貼文一出，有網友認為是地理位置的優勢，「地方小好管」、「地理位置」、「主要是地理位置，航線的樞紐」、「他地理位置加多元英語殖民文化」、「他那個位置就是資源」、「交通要道」、「位置好又地方小，管理方便，效率高」、「馬六甲海峽位置太讚」

也有網友認為是仰賴嚴刑峻法以及優秀的統治者，「嚴法」、「領導carry 不雷」、「聰明的獨裁者」、「主政者有遠見」、「其實也是執政者有眼光跟遠見帶來的」、「落實紀律」、「統治者有頭腦朋友在那邊過的很好很羨慕」、「領導人有頭腦啊」、「長遠規劃跟短視近利的差別」。

除此之外，也有網友提出其他看法，「相對不排外，跟隨國際情勢」、「因為沒有成天內耗的政黨」、「光是完全禁毒就超屌的，超羨慕」、「早年發展臺灣應該沒有差太多，現在差距大到可怕」、「已經屌打日本甚至人均比美國高好嗎」、「沒有貪污就贏了」。

而根據2022年國際貨幣基金組織統計的各國人均GDP得知，新加坡以79,426美元位居亞洲四小龍四國家的榜首，其次為香港49,700美元，再來是臺灣36,792美元，南韓以33,592美元稍微落後，可見新加坡的發展已遠超當初齊名的香港、台灣及南韓。