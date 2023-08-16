快訊

吃到飽這菜色「隨便吃都回本」？網友搖頭：成本超低

賺人熱淚的騙局一場？《攻其不備》原型主角控訴扭曲事實

拍影片自證違規！王陽明街頭試駕900萬BMW超速 警將通知到案說明

新加坡開外掛？「地小、資源少」但競爭力超強 一票人讚：執政者有遠見

聯合新聞網／ 綜合報導
新加坡發展遠超鄰近東南亞國家，網友好奇問「是開外掛嗎」。示意圖，圖片來源/ingimage
新加坡發展遠超鄰近東南亞國家，網友好奇問「是開外掛嗎」。示意圖，圖片來源/ingimage

新加坡於1965年脫離馬來西亞後，從原先不被看好到如今經濟發展遠超亞洲許多國家，也印證了當時李光耀所說的「新加坡會生存下去」，新加坡不只生存下來，還成為了全球先進的經濟體之一。日前一名網友發文詢問，表示新加坡獨立時還跟第三世界國家差不多，「到底開了什麼外掛？」

原PO在PTT上發文，表示新加坡的國土就這麼小，也沒有什麼天然資源，回想在幾十年前剛獨立時，當時的經濟發展就跟第三世界國家沒什麼區別，然而現在卻能甩開其他東南亞國家好幾條街，他好奇提問，「新加坡在這期間到底開了什麼外掛？能夠逆風而行發展成現在這個樣子啊？」

貼文一出，有網友認為是地理位置的優勢，「地方小好管」、「地理位置」、「主要是地理位置，航線的樞紐」、「他地理位置加多元英語殖民文化」、「他那個位置就是資源」、「交通要道」、「位置好又地方小，管理方便，效率高」、「馬六甲海峽位置太讚」

也有網友認為是仰賴嚴刑峻法以及優秀的統治者，「嚴法」、「領導carry 不雷」、「聰明的獨裁者」、「主政者有遠見」、「其實也是執政者有眼光跟遠見帶來的」、「落實紀律」、「統治者有頭腦朋友在那邊過的很好很羨慕」、「領導人有頭腦啊」、「長遠規劃跟短視近利的差別」。

除此之外，也有網友提出其他看法，「相對不排外，跟隨國際情勢」、「因為沒有成天內耗的政黨」、「光是完全禁毒就超屌的，超羨慕」、「早年發展臺灣應該沒有差太多，現在差距大到可怕」、「已經屌打日本甚至人均比美國高好嗎」、「沒有貪污就贏了」。

而根據2022年國際貨幣基金組織統計的各國人均GDP得知，新加坡以79,426美元位居亞洲四小龍四國家的榜首，其次為香港49,700美元，再來是臺灣36,792美元，南韓以33,592美元稍微落後，可見新加坡的發展已遠超當初齊名的香港、台灣及南韓。

新加坡 香港 南韓 東南亞 GDP

延伸閱讀

誰是台灣最強童星？網喊天花板是「這位」紅到變大老

作業員「加班破百小時」後月薪近五萬元 他問：算高嗎？

日本人見台灣馬路疑惑「鋪平很難嗎？」 網譏諷：選舉的藝術

問台灣曇花一現的短命連鎖店？ 網友點名「這2家」：莫名被黑掉

相關新聞

新加坡開外掛？「地小、資源少」但競爭力超強 一票人讚：執政者有遠見

新加坡於1965年脫離馬來西亞後，從原先不被看好到如今經濟發展遠超亞洲許多國家，也印證了當時李光耀所說的「新加坡會生存下去」，新加坡不只生存下來，還成為了全球先進的經濟體之一。日前一名網友發文詢問，表示新加坡獨立時還跟第三世界國家差不多，「到底開了什麼外掛？」

錫蘭才喊走！遭起底曾說「台灣僅2樣東西能吃」 相比陸、港、日墊底

中國大陸Youtuber錫蘭以犀利的拍片風格吸引117萬訂閱，他日前宣布要「離開台灣」，坦言在這生活的半年來不是非常開心，更直言台北天氣「熱成狗屎」。而網友也在PTT起底，錫蘭過去曾說台灣在大陸、香港、日本這些地方的美食中排行墊底，只有兩樣東西可以吃，其他都覺得不喜歡、不特殊。

孕妻想說服老公買車被拒 過來人點出台北養車貴的「原因」

俗話說「買車容易養車難」，買車後不只開銷大，有時光找停車位便會花上半天。有位女網友在Dcard上表示，自己目前已懷孕6個月，先前因搭公車差點跌倒，因此不斷說服丈夫買車。她透露，對方最後以養車太貴拒絕買車提議，讓原PO好奇詢問，「在台北養車一個月要花多少錢？」

她約會在寶雅腸胃翻滾「屎」定了 網友：書局、全聯都會

現在生活步調快速，大多的人沒有額外心力在實體社交，交友軟體成為一個比較沒有負擔的選擇，但如果要從線上跨到現實，大家還是很在意第一次見面的形象，而選擇約會的地點也尤為重要。

鑲金的？他驚見魯肉飯這「天價」嚇傻 老饕眼尖秒認出地點

魯肉飯是台灣最著名的庶民美食，平價又美味征服國內外許多饕客的嘴，但如果一碗要價150元的魯肉飯你會想吃嗎？有網友就在臉書分享一張照片，只見某間餐廳牆上的價目表，魯肉飯就標註150元，讓不少人看了非常驚訝。

女生當街脫褲子小便影片瘋傳！不管曝光還這麼做超狂 網友看呆：真狠

人有三急也不該當街解決吧？臺灣近日瘋傳1段「女生當街脫褲子如廁」影片，只見1名年輕女生不顧旁人眼光，在馬路邊脫下褲子「解放」，下體慘被看光，但她竟然還邊小便邊玩手機，而且如廁後竟然屁股也沒擦就穿回褲子，然急步乘計程車離開。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦