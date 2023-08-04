沒聽見郵差喊他怨「為何不先打電話」 眾人嗆：當他們外送員？

即使科技不斷地在進步，有些事物仍然保留傳統的做法。一名網友表示常常聽到郵差在收件人的家門口呼喊名字，讓他非常納悶為何不用手機聯絡或傳訊息通知，不然根本就是在浪費時間，結果貼文一出，反倒引來眾人的批評。

這名網友在Dcard以「為什麼郵局現在還在用那麼古老的方式送信？」為題發文，他說自己也有信件要收，但是一整天都待在家裡，雖然郵差來了叫兩次，但他完全沒聽到，到最後還是得要親自跑到郵局去領。

原PO更不滿地是郵局完全沒有發過任何電子訊息通知，讓他很想問「現在一般快遞不是來之前都會先打電話確認，為什麼郵局送信都還要用這麼笨的方式？浪費你我的時間」。

不少人反駁原PO的看法，「又沒人付手機錢」、「你把郵局人員當作是熊貓還是uber？萬一上面沒寫電話，那他們要打給誰？」、「寄信一般不會留收件者電話吧？怎麼打？」、「掛號一封28起跳，快捷一封130起跳，你寄快捷郵差配合你在家的時間，你用掛號請你配合郵差的路線」、「我們的都沒在叫，直接給單子，我覺得現在進步很多耶，可以到i郵箱領件，對上班族好方便喔」、「浪費的人力成本不是你在付，也不是每個人都像你一樣信封上有電話，乖乖配合吧，你方便別人不一定方便」。

有位網友分享曾是郵差的父親經驗，「我爸以前是郵差，每天掛號真的很多，這不是有沒有效率的問題，而是時間根本不夠。郵差的時間都很趕，喊個2-3聲沒回應就走了，隔天就算要重送也比打電話給你省時間。如果你們要說郵差不盡責我也沒話說，但現況是郵差人力不足而且新人來也待不住，我爸做了20幾年常常還是要工作12小時以上，沒這麼熟悉的新手多2-3個小時是常態，以現狀想要改變作法真的很難」。