黑澀會美眉誰最頂？網憶當年秒指「2女星」：校花代名詞

演藝圈風暴未歇，大牙（周宜霈）今（27）日拋震撼彈，發千字文痛批曾遭黑人（陳建州）性騷擾，儘管黑人旋即發聲明否認，這起事件還是引來外界許多關注。其中「我愛黑澀會」是不少網友的青春回憶，因此就有人發文詢問，「黑澀會妹妹誰最頂？」貼文一出便掀起熱議。

「我愛黑澀會」當年捧紅不少女星，許多人至今仍在演藝圈活躍，就有一名網友在PTT發文表示，即使當年的妝髮、造型和現在潮流不同，但黑澀會還是蠻多青春正妹的，因此他好奇詢問：當年黑澀會最頂的是哪位？

小薰。聯合報系資料照片／記者沈昱嘉攝影

貼文一曝光就引來網友紛紛留言，狂點名小薰（黃瀞怡），「小薰有混血」、「那時候怎麼看都覺得小薰好美，但人氣普通」、「小薰現在發展最好」、「小薰最正，氣質跟其他人不一樣，當時都找她演主角」、「小薰啊還要問」。

洪詩。聯合報系資料照片／記者沈昱嘉攝影

同樣討論度很高的還有洪詩（洪詩涵），不少人留言，「當初人氣最高應該是洪詩吧」、「洪詩超頂」、「洪詩正翻」、「當年肯定是洪詩」、「首推洪詩，小薰是不會穿搭」、「當年說到校花代名詞真的就是洪詩」、「記得當時洪詩討論度最高」。

另外，還有不少女星也被網友點名，「這裡面最成功的其實是昆凌」、「賺最多的應該還是鬼鬼」、「Meimei以前很受歡迎啊」、「最有女人味的是琳恩吧」、「我最喜歡玉兔跟巧麗」、「那時候最愛Vicky 」。