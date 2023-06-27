快訊

兩俄羅斯籍護衛艦今晚進入我東部應變區水域 國軍應變

民股販運商為何不挺？農業圈曝農委會爭北農種敗因關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑澀會美眉誰最頂？網憶當年秒指「2女星」：校花代名詞

聯合新聞網／ 綜合報導
「我愛黑澀會」是不少網友的青春回憶。圖／聯合報系資料照
「我愛黑澀會」是不少網友的青春回憶。圖／聯合報系資料照

演藝圈風暴未歇，大牙（周宜霈）今（27）日拋震撼彈，發千字文痛批曾遭黑人（陳建州）性騷擾，儘管黑人旋即發聲明否認，這起事件還是引來外界許多關注。其中「我愛黑澀會」是不少網友的青春回憶，因此就有人發文詢問，「黑澀會妹妹誰最頂？」貼文一出便掀起熱議。

「我愛黑澀會」當年捧紅不少女星，許多人至今仍在演藝圈活躍，就有一名網友在PTT發文表示，即使當年的妝髮、造型和現在潮流不同，但黑澀會還是蠻多青春正妹的，因此他好奇詢問：當年黑澀會最頂的是哪位？

小薰。聯合報系資料照片／記者沈昱嘉攝影
小薰。聯合報系資料照片／記者沈昱嘉攝影

貼文一曝光就引來網友紛紛留言，狂點名小薰（黃瀞怡），「小薰有混血」、「那時候怎麼看都覺得小薰好美，但人氣普通」、「小薰現在發展最好」、「小薰最正，氣質跟其他人不一樣，當時都找她演主角」、「小薰啊還要問」。

洪詩。聯合報系資料照片／記者沈昱嘉攝影
洪詩。聯合報系資料照片／記者沈昱嘉攝影

同樣討論度很高的還有洪詩（洪詩涵），不少人留言，「當初人氣最高應該是洪詩吧」、「洪詩超頂」、「洪詩正翻」、「當年肯定是洪詩」、「首推洪詩，小薰是不會穿搭」、「當年說到校花代名詞真的就是洪詩」、「記得當時洪詩討論度最高」。

另外，還有不少女星也被網友點名，「這裡面最成功的其實是昆凌」、「賺最多的應該還是鬼鬼」、「Meimei以前很受歡迎啊」、「最有女人味的是琳恩吧」、「我最喜歡玉兔跟巧麗」、「那時候最愛Vicky 」。

校花 女星 性騷擾 PTT

延伸閱讀

看過「黑澀會」的都是老人？8年級生苦喊認證 「2節目」當年必追

相關新聞

黑澀會美眉誰最頂？網憶當年秒指「2女星」：校花代名詞

演藝圈風暴未歇，大牙（周宜霈）今（27）日拋震撼彈，發千字文痛批曾遭黑人（陳建州）性騷擾，儘管黑人旋即發聲明否認，這起事件還是引來外界許多關注。其中「我愛黑澀會」是不少網友的青春回憶，因此就有人發文詢問，「黑澀會妹妹誰最頂？」貼文一出便掀起熱議...

看過「黑澀會」的都是老人？8年級生苦喊認證 「2節目」當年必追

演藝圈性騷風波延燒，大牙（周宜霈）在臉書投下震撼彈，指控黑人（陳建州）過去曾對她伸出狼爪，消息曝光後，許多藝人透過臉書力挺大牙，黑人則發聲明回應「指控不實」。「黑澀會」話題在網路上發燒...

路權我最大？3男站斑馬線聊天 網見影片氣炸：行人像吃無敵星星

為擺脫「行人地獄」惡名，《道路交通管理處罰條例》修法6月30日上路，車輛與行人間隔約3公尺須停讓，若未遵守罰則加重。新法用意在保障行人用路安全，但似乎也開始出現行人逗留在斑馬線上時間變長的情況，讓不少

初次體驗洗鴛鴦浴！他激情時刻卻扯不開女友內衣 得知真相糗大了

有些情侶為了促進感情會一起洗澡，一名男網友發文表示，近日女友第一次邀約洗鴛鴦浴，他害羞之際腦袋一片空白，想伸手先解開對方內衣背後的扣環，結果怎麼都無法解開，令他相當驚慌，結果女友得知後笑著說一句話，令他直呼自...

黑人陳建州遭爆涉性騷…網翻周杰倫《鬥牛》MV見這群人驚：根本死亡筆記本

台灣演藝圈#metoo事件延燒未歇，繼炎亞綸後，黑人陳建州也被大牙（周宜霈）指控性騷，雖然黑人第一時間發出律師聲明稿嚴正否認，仍難平息網友討論聲浪。有網友翻出周杰倫MV，意外發現參演《鬥牛》MV的男性藝人近9成捲入性騷疑雲。

他讚台中LaLaport「全台最頂百貨」 網歪樓：男人超愛

台中三井LaLaport自5月開幕來，吸引許多人潮。近日有網友在PTT以「台中LaLaport是全台最頂百貨嗎？」為題發文，不但列出許多優點，還直言屌打巨城、新光、巨蛋、夢時代，引起熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦